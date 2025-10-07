Spalio 5-ąją paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga Vilkaviškio kultūros centre šiandien surengta šventinė popietė, subūrusi rajono pedagogų bendruomenę.
Į renginį susirinko esami ir buvę mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo ugdymo mokytojai bei mokyklų vadovai, kuriems buvo skirti gražiausi padėkos žodžiai.
„Mokytojo profesija verta didžiausios pagarbos. Kiekvienas iš jūsų kasdien dovanojate dalelę savęs – savo laiko, jėgų, širdies. Ačiū už jūsų šviesą, už jūsų misiją ir tikėjimą žmogumi. Linkiu, kad jūsų darbas visada teiktų pasididžiavimą, o kiekviena diena – prasmės ir įkvėpimo,“ – susirinkusiuosius pasveikino Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
Šventėje taip pat dalyvavo vicemerė Daiva Riklienė, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio dekanas Virginijus Gražulevičius.
Po sveikinimų Savivaldybės vadovai Mero padėkos raštais apdovanojo Vilkaviškio rajono mokytojus:
- Edgarą Jankauską, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoją, – už entuziazmą, kūrybišką, naujovių kupiną veiklą pamokose, už nuoširdų darbą ugdant mokinių sportinius įgūdžius bei kuriant komandinę dvasią;
- Rūtą Šiuliauskienę, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos gamtos mokslų ir neformaliojo vaikų švietimo mokytoją, – už atsakingą, kūrybingą, su meile atliekamą darbą, už gebėjimą puikiai sutarti tiek su mokiniais, tiek su kolegomis, už įdomias, tyrinėjimu ir praktika pagrįstas veiklas, kuriose mokiniai noriai dalyvauja ir atranda supantį pasaulį;
- Daną Vitkauskienę, Vilkaviškio pradinės mokyklos pailgintos dienos grupės auklėtoją – už atsakingą mokymosi pagalbos teikimą, bendravimo įgūdžių ugdymą, prasmingo laisvalaikio organizavimą ir nuolatinį tobulėjimą;
- Vaivą Tumelienę, Vilkaviškio pradinės mokyklos pailgintos dienos grupės auklėtoją – už atsakingą ir kūrybišką darbą, nuolatinį tobulėjimą, gerosios patirties dalijimąsi, rūpestingą pamokų rengimą bei mokinių įtraukimą į formalias ir užklasines veiklas;
- Rūtą Kiškėnienę, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoją metodininkę, – už ilgametę pedagoginę veiklą, fizinio aktyvumo propagavimą, įvairių sportinių renginių organizavimą, mokinių parengimą varžyboms bei jų sportinius pasiekimus;
- Jolantą Stankevičienę, Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresniąją mokytoją, – už profesinį meistriškumą ir kūrybiškas veiklas mokyklos bendruomenėje;
- Dalią Skinkienę, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos bibliotekininkę, neformalaus ugdymo mokytoją, – už ugdomą meilę knygai, atsakingą ir įsipareigojantį profesionalumą, pasidalintą lyderystę ir bendruomeniškumą;
- Vilmą Rekašienę, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos geografijos mokytoją metodininkę, – už profesionalų ir nuoseklų darbą ugdant mokinius, jų sėkmingą ruošimą konkursams ir olimpiadoms, motyvacijos stiprinimą siekti aukščiausių rezultatų, indėlį į gimnazijos bendruomenės gyvenimą;
- Daivą Tartėnienę, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos dorinio ugdymo (etikos) ir ekonomikos bei verslumo mokytoją, – už profesionalų ir nuoseklų darbą ugdant mokinių verslumo kompetencijas, sėkmingą jų ruošimą olimpiadoms bei konkursams, nuolatinį įsitraukimą į mokomųjų bendrovių kūrimą ir veiklos koordinavimą, jaunųjų verslininkų idėjų įgyvendinimą ir pristatymą, aktyvų indėlį į gimnazijos bendruomenės gyvenimą;
- Viliją Liorencienę, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytoją, – už ilgametį, nuoširdžiai atliekamą pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas ir indėlį į jaunųjų kartų ugdymą;
- Audrių Kairį, Vilkaviškio rajono sporto centro neformaliojo švietimo mokytoją, – už rezultatyvų ir veiksmingą mokinių ugdymą, siekiant sportinių rezultatų, ir stalo teniso puoselėjimą Vilkaviškio rajone;
- Liutaurą Savicką, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos fizinio lavinimo mokytoją metodininką, – už profesionalų ir inovatyvų fizinio lavinimo darbą, nuolatinį kolegų bei mokinių motyvavimą ir ugdymą, taip pat už puikius jo treniruojamos mergaičių futbolo komandos pasiekimus respublikiniu mastu;
- Sonatą Rutkauskienę, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos informatikos mokytoją, – už iniciatyvumą, novatoriškumą, kūrybingą darbą su mokiniais;
- Vilmą Kriščiūnaitę, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos vyresniąją informatikos mokytoją, – už profesionalų, atsakingą ir kruopštų darbą informacinių technologijų (IT) srityje;
- Petrą Volungevičių, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos „Rasos“ skyriaus vyresnįjį technologijų mokytoją, – už ilgalaikį ir kūrybišką darbą ugdant mokinių gebėjimus bei už prasmingą indėlį kuriant estetišką ir jaukią skyriaus aplinką;
- Liną Švenčiūnienę, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos biologijos vyresniąją mokytoją, – už reikšmingus ugdytinių pasiekimus rajono ir šalies biologijos olimpiadose;
- Ramunę Muliuolienę, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vyresniąją matematikos mokytoją, – už reikšmingus ugdytinių pasiekimus rajono ir šalies matematikos konkursuose bei matematinių kompetencijų ugdymą;
- Airą Lažauninkienę, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoją, – už aukštus mokinių pasiekimus gamtos mokslų srityje;
- Egidijų Čivinską, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos informatikos ir NVŠ mokytoją, – už atsakingą profesionalų darbą organizuojant neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos vardo garsinimą rajone ir respublikoje;
- Viliją Mikulskytę, Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos istorijos vyriausiąją mokytoją, – už profesionalumą, darbą ir pastangas garsinant Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos vardą rajone ir respublikoje.
Šventinę popietę vainikavo muzikinė dovana – Andriaus Kaniavos trio kartu su smuikininku Tadu Dešuku ir pritariančia vokaliste Gintare Baueryte.