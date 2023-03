Lyginant su raudona mėsa, paukštiena yra sveikatai palankesnis pasirinkimas.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad ši liesa mėsa turi daug baltymų, riebaluose ir vandenyje tirpių vitaminų. Prekybos centruose šviežios paukštienos galima įsigyti ištisus metus, o dėl palyginti mažos kainos ją ypač mėgsta taupantys pirkėjai. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad populiariausia paukštienos rūšis – vištiena ir jos krūtinėlė, tačiau šiltuoju metų laiku įsigyjama ir daugiau vištienos blauzdelių, sparnelių bei petelių, kurie kepami ant grilio. Per Velykas išauga ir antienos bei kalakutienos pardavimai. Artėjant pasaulinei paukštienos dienai, ekspertės dalijasi patarimais, kaip išsirinkti kokybišką mėsą ir ją paruošti sveikatai palankiausiu būdu.

Paukštieną geriausia valgyti be odelių

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, paukštiena laikoma sveikatai palankesne mėsa nei jautiena ar kiauliena. Paukštienoje gausu lengvai virškinamų bei įsisavinamų baltymų, yra organizmui reikalingų mineralų, vitaminų. Tiesa, šiek tiek skiriasi paukštienos rūšių liesumas. Vištiena ir kalakutiena yra priskiriamos liesesnės paukštienos kategorijai, tuo tarpu antiena ir žąsiena – gerokai riebesnės.

„Renkantis, koks paukštis taps pietų, vakarienės ar šventinio stalo patiekalu, rekomenduoju atsižvelgti į savo sveikatos būklę, o pasirinktą paukštieną ruošti be papildomų riebalų. Gausiai aliejuje gruzdinti ir riebaluose kepti patiekalai sveikatai nėra palankūs. Kalbant apie antieną ir žąsieną, vertėtų nepamiršti, kad šie paukščiai jau patys iš savęs yra turtingi riebalais, todėl prieš kepant rekomenduočiau švelniai šakute pabadyti jų krūtinėles bei kulšeles, kad kepimo metu pertekliniai riebalai greičiau išbėgtų. Valgyti keptą paukštieną būtų geriausia be odelių“, – pataria gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė taip pat primena, kad gaminant paukštieną svarbu ją tinkamai apdoroti: „Jokiu būdų nevalgykite žalios, termiškai neapruoštos ar iki galo neiškepusios paukštienos, nes taip didėja rizika apsinuodyti. Sveikatai palankiausias šios mėsos paruošimas – lėtai kepti ant silpnos ugnies orkaitėje, prieš tai pamarinavus švelniai rūgščiame marinate, arba gaminant garuose.“

Populiariausia mėsa – vištiena

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad lietuvių pirkinių krepšeliuose, dėl palyginti mažos kainos ir dažnai parduotuvėse taikomų akcijų, atsiduria vištiena. Vis dėlto, pirkėjai mėgsta ir kalakutieną, o prieš Velykas ir kitas didžiąsias metų šventes dažniau įsigyja antieną.

„Paukštiena – universalus, įvairiems patiekalams gaminti tinkantis produktas. Mūsų pirkėjai daugiausia nuperka vištienos krūtinėlių filė, tačiau pardavimų atžvilgiu pastebimas ir ryškus sezoniškumas. Vasaros sezonu, kai prasideda piknikai ir grilinimas namuose bei gamtoje, įsigyjama daugiau vištienos blauzdelių, sparnelių, petelių ir jau sumarinuotų paukštienos gabalėlių. Tuo tarpu šventiniam Velykų stalui pirkėjai dairosi ne tik įvairių paukštienos išpjovų, bet ir pilnų paukščių – marinuotų ančių ir kalakutų“, – pardavimų tendencijas vardija O. Suchočeva.

Norintiems paukštienos įsigyti pigiau komercijos ir operacijų vadovė pataria pasidairyti akcijų, atkreipti dėmesį į privačios etiketės produktus bei būtinai patikrinti asmeninius pasiūlymus „Rimi“ lojalumo kortelių terminale arba mobilioje aplikacijoje: „Daugiausia galima sutaupyti planuojant savaitės maisto meniu iš anksto ir pasinaudojant „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos. Be to, „Rimi.lt“ programėlėje rasite visą svarbiausią informaciją ir galėsite pasiruošti produktų sąrašą, atsižvelgdami į nuolaidas.“

Nesvarbu, ar įsigysite visą paukštį, ar tik jo dalį, gaminimui rasite daugybę būdų. „Paukštieną galima kepti keptuvėje, orkaitėje, karšto oro gruzdintuvėje arba lauko kepsninėje. Ji tinkama naudoti troškiniams, virti sriubas ar sultinius, gaminti troškinius. Tiesa, gaminant visą paukštį užtruksite kiek ilgiau nei ruošdami atskiras jo dalis“, – atkreipia dėmesį O. Suchočeva.

Paukštienos nerekomenduoja plauti

Renkantis paukštieną svarbu atkreipti dėmesį į mėsos kokybę. Pasak O. Suchočevos, prekybos centruose parduodama paukštiena yra saugi ir atitinka visus kokybei keliamus kriterijus, bet kaip ir kitiems trumpo galiojimo produktams, jai svarbus temperatūrinio režimo palaikymas.

„Namuose laikykite paukštieną šalčiausioje šaldytuvo vietoje, o jei yra – specialiai mėsai skirtame stalčiuje, apie 0–4 °C temperatūroje. Šviežią paukštieną paruoškite ir suvartokite per kelias dienas, o jei nespėjate – užšaldykite, kad pratęstumėte jos galiojimo laiką. Paukštieną taip pat galima laikyti sandariuose induose arba originaliose gamintojo pakuotėse, kad mėsos sultys neišbėgtų, o mėsa neturėtų sąlyčio su kitais maisto produktais šaldytuve. Be to, visuomet vadovaukite ir jusliniais kokybės tikrinimo kriterijais. Jei atidarę paukštienos pakuotę jaučiate nemalonų kvapą, o jos spalva yra patamsėjusi – tokia paukštiena nebetinkama vartoti. Šviežia atšaldyta paukštiena turi būti stangri, o jos raumeninis audinys – elastingas“, – kokybės tikrinimo kriterijus primena ekspertė.

Gaminantiems paukštieną namuose neretai kylą dvejonių, ar prieš ruošiant mėsą ją reikėtų nuplauti. „Rimi“ komercijos ir operacijų vadovė to daryti nerekomenduoja. „Paukštienos prieš gaminimą nereikėtų plauti, nes plovimo metu ant jos paviršiaus esančios bakterijos, kartu su vandeniu, gali pasklisti ant plautuvės bei kitų šalia esančių paviršių. Prieš ruošiant paukštieną būtina nusiplauti rankas, o po gaminimo kruopščiai nuvalyti stalviršį, naudotus įrankius, pjaustymo lentelę bei indus“, – saugos taisykles vardija O. Suchočeva.

Pasaulinės paukštienos dienos proga „Rimi“ kulinarijos šefai namuose kviečia pasiruošti kalakutienos filė su žolelėmis ir spanguolių padažu. Šis patiekalas puikiai tiks tiek kasdieniam, tiek Velykų stalui, o šalia jo labiausiai derės šviežios pavasarinės salotos arba naminė bulvių košė.

RECEPTAS

Kalakutienos filė su žolelėmis ir spanguolių padažu

Kalakutienai reikės:

100 g sviesto;

1 kg kalakutų filė;

100 g „panko“ džiūvėsėlių;

2 šaukštų čiobrelių;

3 šaukštų šalavijų;

40 g petražolių;

6 skiltelių česnako;

0.5 šaukštelio paprikų dribsnių;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Bulvių košei reikės:

8 vnt. bulvių;

3 šaukštų sviesto;

400 ml pieno;

100 g grietinės;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Spanguolių padažui reikės:

250 ml vandens;

200 g cukraus;

340 g spanguolių;

0.5. vnt. apelsino;

Žiupsnelio druskos.

Gaminimo eiga:

Pagaminkite įdarą. Į virtuvinį kombainą sudėkite prieskonines žoleles, „panko“ džiūvėsėlius, nuluptas česnako skilteles, paprikos dribsnius, druską, pipirus ir sutrinkite iki vientisos masės.

Kalakutienos filė įpjaukite iš šono, padarykite kišenę. Į ją dėkite dalį įdaro, o kitą dalį įdaro tolygiai išdėliokite ant krūtinėlės viršaus.

Paruoštą kalakutienos filė dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, šaukite į įkaitintą iki 180 °C temperatūros orkaitę ir kepkite apie 25 minutes. Ištraukite kalakutieną iš orkaitės, palikite 10 minučių ir tik tada supjaustykite.

Pasigaminkite bulvių košę. Bulves nuskuskite, nuplaukite. Virkite sūdytame vandenyje, kol suminkštės. Nupilkite vandenį ir sutrinkite iki vientisos masės. Kitame puode pakaitinkite pieną su sviestu. Sviestas turi ištirpti. Sviesto ir pieno mišinį supilkite į trintas bulves, paskaninkite druska ir pipirais, sukrėskite grietinę ir išmaišykite.

Gaminkite spanguolių padažą. Mažame puode ant silpnos kaitros sumaišykite cukrų ir vandenį, virkite kol cukrus ištirps. Suberkite spanguoles ir virkite apie 10 minučių, kol jos suminkštės. Įmeskite apelsino žieveles ir įverkite žiupsnelį druskos. Nuimkite puodą nuo kaitros ir visiškai atvėsinkite. Padažą patiekite prie kalakutienos.

Skanaus!