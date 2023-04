Orams vis labiau šylant, vairuotojai skuba pasirūpinti savo automobilių išore bei patikrinti jų techninę būklę, tačiau dažnai pamiršta, kad po šaltojo sezono ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas ir automobilio salonui.

Ekspertai sako, jog pavasaris – tam tinkamas metas ir perspėja, kad po žiemos tinkamai nesutvarkytas automobilio vidus kelia pavojų vairuotojų sveikatai, kuriai įtakos turi net automobilio oro gaiviklis.

Neprižiūrėtas salonas – alergijos priežastis

„Šiemet žiema buvo išties permaininga – sniegą keitė lietus ir šlapdriba, šaltį – šiluma, formavosi plikledis, todėl keliai buvo gausiai barstomi smėliu bei druska. Visa tai pateko ir į automobilių vidų, kur kaupėsi purvas ir drėgmė, todėl pavasaris – ypač geras laikas visa tai išvalyti“, – sako Vilniuje įsikūrusio automobilių švaros centro atstovas Darius Mackus.

Pasak D. Mackaus, iš po žiemos neprižiūrėtas automobilio salonas gali sukelti daug neigiamų padarinių: „Žiemos metu grindų kilimėliams bei sėdynėms nespėjus tinkamai išdžiūti – susidaro palanki terpė daugintis mikroorganizmams. Be to, perteklinė drėgmė salone savaime sunkiai džiūva, dėl to gali atsirasti specifinis kvapas, imti rasoti automobilio langai, prastėti matomumas“.

Automobilių viduje vairuotojai praleidžia daug laiko, todėl salono švara nėra tik estetinė: „Neprižiūrimame automobilio salone nešvarumai ir maisto likučiai patenka į gilesnes ertmes ar net klimato kondicionavimo sistemą, taip jose sukuriant terpę įsiveisti pelėsiui ar bakterijoms, kurios vėliau per sistemą patenka į keleivių kvėpavimo takus ir gali sukelti dirginimą ar net alergiją“.

Eksperto teigimu, ne ką mažiau svarbu kartą metuose, šiuo laikotarpiu, būtent pavasarį, atlikti viso salono virusinę dezinfekciją, taip pat nepamiršti dezinfekcijos nuo bakterijų, kurios kaupiasi kondicionavimo sistemoje, čia dauginasi, sukelia nemalonius kvapus.

Atnaujinant paviršius – neeksperimentuokite

Skirtingi automobilio salono paviršiai reikalauja atskiro dėmesio.

„Priklausomai nuo medžiagiškumo kiekvienam paviršiui, ar tai būtų oda, plastikas, ar tekstilė, reikėtų naudoti skirtingos cheminės sudėties salono priežiūrai skirtas priemones ir vengti tokių, kurios savo sudėtyje turi silikono, nes pastarosios ypač traukia dulkes, žiedadulkes ir kitus nešvarumus. Geriau rinktis vandens pagrindu pagamintas priemones, kurios suteiks paviršiams natūralaus spindėjimo ar originalaus matiškumo“, – akcentuoja D. Mackus.

Automobilių švaros centro atstovas įspėja, kad pasirinkus netinkamą valymo būdą, automobilio paviršiams galima padaryti neatitaisomos žalos, todėl visuomet imantis eksperimentų, pirmiausia juos vertėtų išbandyti ant nedidelio paviršiaus ploto, vadovautis gamintojo rekomendacijomis, o dar geriau, paviršių valymą patikėti specialistams: „Svarbu dėmesį skirti ir automobilyje esančioms vaikų kėdutėms, nes jų paviršiuje tarša yra kur kas didesnė nei kitose automobilio salono vietose“.

Automobilio kvapas – dėmesingumui kelyje

Kitas ekspertų akcentuojamas aspektas – dalis vairuotojų šiandien vis dar renkasi taupyti ir užuot reguliariai prižiūrėję automobilių saloną, švaros pojūčiui „išgauti“ naudoja automobilių oro gaiviklius. Deja, bet pastarieji, pasak ekspertų, niekaip nesprendžia salono nešvaros problemos, priešingai, dažnu atveju tik dar labiau išryškina automobilių salone įsisenėjusius nemalonius kvapus.

„Geros kokybės automobilių oro gaiviklių paskirtis – paryškinti automobilio švaros pojūtį, pabrėžti subtilų natūralios odos apmušalų kvapą, suteikti automobilio salonui elegancijos prieskonį. Be to, tokie kvapai nebus kenksmingi mūsų sveikatai“, – sako Lenkijos automobilių oro gaiviklių gamintojo „ELiX“ atstovas Waldemaras Stasiakas.

„Pirmaujantys automobilių oro gaiviklių gamintojai šiandien vietoj pigaus plastiko kvapo leidžia pajusti „naujo automobilio“ aromatą. Geros kokybės oro gaivikliai nesukelia galvos skausmo, kuris, priešingai nei daugelis mano, atsiranda ne dėl itin stipraus oro gaiviklio kvapo, o būtent dėl pigaus gaiviklio gamyboje naudojamų cheminių medžiagų“, – akcentuoja „ELiX“ atstovas.

Ekspertas pataria perkant automobilio kvapą atkreipti dėmesį į jo pakuotę: „Dauguma Europos gamintojų savo oro gaivikliuose naudoja tik tas medžiagas, kurios patenka į Europoje leistinų naudoti medžiagų registrą (REACH reglamentas), kai, tuo tarpu, importuotų gaminių, ypač įsigytų internetu, sudėtyje dažnai gali slėptis kenksmingos ir sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Pavyzdžiui, „ELiX“ atveju, kokybę patvirtina dar ir atitinkami ISO sertifikatai“, – patarimais dalijasi W. Stasiakas.

Renkantis kvapą, ekspertas rekomenduoja įvertinti jo intensyvumą: „Vis dažniau atliekami tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, žolės ar kvepalų kvapai gali blaškyti vairuotoją, o citrusinių vaisių ir kavos natos kaip tik leidžia geriau sutelkti vairuotojo dėmesį kelyje. Be to, visuomet geriau rinktis ne tokius intensyvius, švelnesnius kvapus“.