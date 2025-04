2024 m. vidutiniškai per mėnesį socialinę pašalpą gavo 64,3 tūkst. asmenų, tai sudarė 2,2 proc. visų šalies gyventojų. Bendras (unikalus) socialinės pašalpos gavėjų skaičius per šį laikotarpį sudarė 111,9 tūkst. asmenų arba 3,9 proc. visų šalies gyventojų. Nors palyginti su 2023 m., vidutiniškai gavėjų skaičius per mėnesį sumažėjo 6,4 proc., išlaidos socialinei pašalpai mokėti išaugo apie 2,6 proc. 2024 m. vidutinis socialinės pašalpos dydis sudarė apie 148 eurus ir, palyginti su 2023 m., padidėjo apie 10 proc.

„Bazinių socialinių išmokų dydžių augimas prisideda prie didesnės labiausiai pažeidžiamų šalies gyventojų socialinės gerovės: pagyvenusių žmonių, patiriančių nepriteklių, žmonių su negalia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

2024 m. unikalus socialinės pašalpos gavėjų skaičius sudarė apie 111,9 tūkst. asmenų – 3,9 proc. visų šalies gyventojų arba 72,7 tūkst. šeimų – 4,7 proc. visų namų ūkių šalyje.

Palyginti su 2023 m., vidutiniškai gavėjų skaičius per mėnesį sumažėjo 6,4 proc. – nuo 68,7 iki 64,3 tūkst. asmenų, o išlaidos socialinei pašalpai mokėti išaugo apie 2,6 proc. – nuo 111,1 mln. eurų iki 114 mln. eurų.

2024 m. vidutinis socialinės pašalpos dydis vienam asmeniui per mėnesį sudarė apie 148 eurus ir, palyginti su 2023 m., padidėjo apie 10 proc. – nuo 135 iki 148 eurų. Vidutinis socialinės pašalpos dydis, taip pat ir lėšos šiai paramai teikti, augo dėl valstybės remiamų pajamų augimo nuo 157 eurų (2023 m.) iki 176 eurų (2024 m.), t. y. 12,1 proc.

Išaugo socialinės išmokos

Nuo 2025 m sausio pradžios bazinės socialinės išmokos dydis siekia 70 eurų (vietoje 55 eurų), tikslinių kompensacijų bazė padidėjo iki 208 eurų (vietoje 165 eurų), o valstybės remiamos pajamos siekia 221 eurą (vietoje 176 eurų). Šie baziniai dydžiai naudojami apskaičiuojant socialinių išmokų dydžius ir nustatant teisę gauti tam tikrą paramą, t. y., nustatant pajamų ribą, kurios neviršijus, asmuo ar šeima įgyja teisę gauti valstybės paramą.

ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS – 248 EURAI. Nuo 2025 m. sausio šalpos pensijų bazė padidėjo nuo 197 eurų iki 248 eurų. Nuo jos priklauso šalpos išmokų dydžiai. Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas negalios ar senatvės atvejais. Teisę gauti šalpos pensiją turi vaikai su negalia, senatvės pensijos amžių sukakę arba netekusiais 45 proc. ir daugiau dalyvumo pripažinti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖ. Nuo 2025 m. pradžios tikslinių kompensacijų bazė nuo 165 eurų padidėjo iki 208 eurų. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, padidėjo išmokos žmonėms, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis). Asmenims, kuriems nustatytas pirmo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, mokama individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija padidėjo 111,8 euro, asmenims, kuriems nustatytas antro lygio poreikis – 81,7 euro, asmenims, kuriems nustatytas trečio lygio poreikis – 47,3 euro, o asmenims, kuriems nustatytas ketvirto lygio poreikis, – 25,8 euro. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo nuo 21,5 iki 43 eurų. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 107,5 euro.

Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 110 tūkst. asmenų.

VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 221 EURAS. Nuo 2025 m. sausio pradžios padidinus valstybės remiamų pajamų dydį 45 eurais, jis siekia 221 eurą. Prognozuojama, kad vidutinis socialinės pašalpos dydis asmeniui per mėnesį padidės nuo 148 iki 190 eurų.

Valstybės remiamų pajamų dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.

BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS (BSI) DYDIS –70 EURŲ. 2025 m. padidinus šį dydį nuo 55 iki 70 eurų, atitinkamai padidėjo nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: visos išmokos pagal Išmokų vaikams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko pinigai, vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Padidėjo ir laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos.

Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui 2025 m. išaugo nuo 605 eurų iki 770 eurų, vaiko pinigai – iki 122,5 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui – iki 194,6 euro, vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams – nuo 4 125 eurų iki 5 250 eurų, parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms išaugo nuo 110 eurų iki 140 eurų, laidojimo pašalpa padidėjo nuo 440 eurų iki 560 eurų.