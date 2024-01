Tikriausiai nėra tokio šeimininko, kuris neglostė ir nesigrožėjo savo keturkojo draugo pėdutėmis. Be to, kad yra minkštos ir itin mielos, gyvūno gyvenime jos atlieka ir daug svarbių funkcijų.

KIKA veterinarijos gydytoja Rasa Bičiulaitienė pastebi, kad žiema yra metas, kuomet šunų ir kačių pėdutės yra pažeidžiamiausios.

„Šaltis, drėgmė, ant kelio barstomos druskos – visi šie veiksniai gali stipriai pažeisti augintinių letenas ir sukelti ne vien diskomfortą, bet ir sveikatos sutrikimus“, – pažymi veterinarė ir atsako, ką svarbu žinoti apie pėdučių priežiūrą žiemos metu.

Pažeistos pėdutės – ne vien diskomfortas

„Šaltas oras, drėgmė, sniegas bei ledas, ant kelio barstomos druskos – bene didžiausi pėdučių priešai, kurie daro įtaką odos būklei. Pėdutės išsausėja, suskilinėja, tampa jautrios, o kai ant įtrūkimų patenka druska – ima griaužti, niežtėti, dirginti. Tuomet grįžęs namo augintinis pėdutes ima laižyti, taip mėgindamas jas nuraminti. Tačiau nuolatinis laižymas nėra gerai, nes tarpupirščiuose kaupiasi drėgmė, kuri sukuria puikią terpę veistis bakterijoms“, – perspėja R. Bičiulaitienė.

„Pažeistos augintinio pėdutės dažnai yra skausmingos, be to, pažeidimai gali sukelti ir vietinį uždegimą. Tai, savu ruožtu, gali dar labiau padidinti skausmą ir sutrikdyti normalų gijimo procesą. Jei ant pažeistos pėdos atsiveria žaizda, didėja ir infekcijos rizika – per pažeistas odos vietas bakterijos lengvai patenka į gyvūno organizmą“, – vardina ekspertė.

Ji priduria, jog šalčio nudegintos, išsausėjusios pėdutės įprastai yra itin jautrios įvairiems paviršiams, o kartu tai gali apriboti judėjimą: „Prisiminkite save, einantį per karštą smėlį, ir įsivaizduokite, jog šis jausmas lydi nuolatos. Taip ir pažeistos augintinio pėdutės. Skausmas gali apsunkinti net ir įprastus tuštinimosi procesus, kuomet reikia užkapstyti. Keturkojis gali būti priverstas keisti savo judesius arba netgi laikinai tapti visai nejudrus.“

Kaip apsaugoti pėdutes nuo pažeidimų?

Anot veterinarės, pažeidimų išvengti labiausiai padeda drėkinimas, maitinimas ir tinkama priežiūra.

„Tinkama, tačiau gyvūnų itin nemėgstama apsauga nuo aplinkos poveikio, – batai. Nors tai išties efektyvus būdas apsaugoti gyvūno pėdas nuo šalčio, drėgmės ir druskų, keturkojai sunkiau prie jų pripranta, todėl populiaresnės yra kitos apsaugos priemonės“, – pristato R. Bičiulaitienė.

Anot veterinarės, viena patogiausių naudoti ir veiksmingiausių apsaugos priemonių yra specialūs balzamai: „Apsauginiai pėdučių balzamai, dėl natūralios sudėties, gali padėti maitinti odą, suteikti jai intensyvų drėkinimą, saugoti nuo išsausėjimo, dirginimo ar net pažeidimų. Svarbu balzamą tepti ne vėliau nei 15 minučių iki pasivaikščiojimo, kad šis spėtų įsigerti. Grįžus iš pasivaikščiojimo, pėdas būtina nuplauti po vandeniu ir pakartotinai užtepti balzamo. Jei oda jau išsausėjusi, priemonę galima tepti ir kelis kartus per dieną.“

Ekspertė pažymi, jog balzamai naudingi ne tik žiemą, bet ir vasarą – šiltuoju metų laiku apsaugo nuo įkaitusio asfalto paviršiaus. Taip pat kai kurie jų gali būti naudojami ne tik pėdučių, bet ir nosies apsaugai.

„Balzamai atlieka skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, papildyti saldžiųjų migdolų ir kokosų aliejais, giliai drėkina, apsaugo ir puoselėja bei gali padėti atstatyti suskilinėjusią pėdučių ar nosytės odą. Vitaminu E ir bičių vašku praturtintas balzamas ramina ir atkuria pažeistą odą, ją drėkina, apsaugo, o levandų ir čiobrelių eteriniais aliejais papildyti balzamai pasižymi antibakterinėmis ir raminamosiomis savybėmis, – skirtingus pasirinkimus vardina R. Bičiulaitienė ir priduria, jog svarbu rinktis natūralios sudėties balzamus, nes jie yra saugūs augintiniams. – Jei šuo ar katė palaižys savo pėdutes, tai nesukels pavojaus sveikatai.“

Veterinarė apibendrina, jog net ir naudojant pėdučių balzamą, pravartu stebėti augintinio elgesį, o jei jis nuolatos laižosi, jei tarpupirščiai paraudę, tuomet svarbu nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją, kadangi tai gali būti ne tik nušalimas, bet ir alerginė reakcija.