Per visą pandemiją dirbanti Goda: „Sau pasikartoju klausimą, kad jeigu ne aš, tai kas kitas?“

„Tai yra mano pareiga keleiviams“, – apie savo darbą šiuo sudėtingu laikotarpiu pasakoja konduktorių komandos vadovė Goda. „Lietuvos geležinkelių“ keleivių vežimo bendrovėje „LTG Link“ dvejus metus dirbanti Goda neseniai pakilo karjeros laiptais – visgi pagrindiniu tikslu, kaip pati įvardija, tebėra rūpestis keleivių aptarnavimu ir jų saugumu.

Goda papasakojo, kaip atrodo jos darbo diena, – koks pasiruošimas ir saugumo priemonės dabar būtinos prieš reisą ir ką atsiminti privalo traukinių keleiviai.

Kokias keleivių nuotaikas šiuo metu pastebi?

Keleiviai yra ramesni nei pirmosios koronaviruso bangos metu. Tai suprantama – dabar jau turime daugiau informacijos apie šį susirgimą, be to, susidarė tam tikra nauja rutina, kai kasdieniais palydovais tapo apsauginės veido kaukės ir dezinfekcinis rankų skystis. Be to, keleiviai tapo labiau pilietiški, sudrausmina tuos, kurie neteisingai dėvi kaukes. Esame už tai labai dėkingi, nes, deja, atsiranda piktybiškų žmonių, kurie tik praėjus konduktoriui, iš po kaukės iškiša nosį. Raginame keleivius apie tokius atvejus pasakyti konduktoriui, jį susistabdžius, jei patiems pažeidėją drausminti nemalonu. Mes tam ir esame, kad jums padėtume kelionės metu.

Smalsu – kaip su visomis papildomomis saugumo priemonėmis atrodo tavo darbo diena?

Pirmas žingsnis visiems konduktoriams ar jų komandų vadovams – atsikėlus namuose, prieš ruošiantis į reisą, įsivertini, kaip jautiesi, ar nėra kad ir menkiausių peršalimo simptomų. Jeigu viskas gerai, atvykstame į darbo vietą, joje – dezinfekuojame rankas ir pasimatuojame temperatūrą. Tada apgalvojame maršrutą, jo trukmę, pasiimame papildomų apsauginių priemonių, kad jas ilgesnės kelionės metu galėtume reguliariai pasikeisti.

Kas dar svarbu – patys traukiniai kasdien nuodugniai valomi dezinfekcinėmis priemonėmis, ilgiau vėdinami, o juose prie kiekvienų durų įrengti dezinfekcinio skysčio, skirto rankoms, dozatoriai – keleivius, įlipant į traukinį, raginame būtinai dezinfekuoti rankas.

Kas tave pačią įkvepia, padrąsina kasdien keliauti į darbą šiuo nenuspėjamu laikotarpiu?

Mane į priekį veda mano pareigos jausmas, nes mūsų, konduktorių, darbas kelionės metu labai svarbus – turime pasirūpinti keleivių komfortu, saugumu. Tiesiog sau pasikartoju klausimą, kad jeigu ne aš, tai kas kitas? Kaip tada keleiviai pasieks reikiamą tikslą? Tai – atsakomybė ir pilietiškumas viename.

O kodėl apskritai pasirinkai konduktorės darbą? Kas patraukė dėmesį ir pagalvojai – pabandysiu?

Jau apie aštuonerius metus dirbu klientų aptarnavimo sferoje – bet norėjosi kažko naujo. Man asmeniškai patinka vis kitoje aplinkoje aptarnauti klientus, stebėti pokyčius ir taip pačiai tobulėti. Pamačiusi konduktorės darbo skelbimą, nutariau išbandyti savo jėgas čia.

Po dviejų metų darbo galiu pasidžiaugti ir karjeros šuoliu – tapau konduktorių komandos vadove. Atsirado daugiau atsakomybių, bet apie pusė darbo laiko vis dar praleidžiu traukiniuose, padėdama savo komandai kuo geriau aptarnauti keleivius, rūpintis jų saugumu. Esu atsakinga už savo komandos, 16 žmonių, profesinį augimą.

Tavo nuomone, kaip atrodys kelionės traukiniais po metų? Ar jau būsime grįžę į įprastas vėžes, o gal kai kurie aspektai taps naująja norma?

Jei dabar susiimsime ir laikysimės taisyklių – besijausdami prastai liksime namuose, tinkamai dėvėsime apsaugines veido kaukes – ir elgsimės pilietiškai, sudrausmindami pažeidėjus, tuomet situacija gali po truputį grįžti į įprastas vėžes. Bet tai – mūsų visų bendras darbas ir bendra atsakomybė.

Yra asmenų, kurie koronaviruso grėsmę sumenkina ir netinkamai dėvi veido apsaugos priemones. Deja, kartais, keliaudami traukiniais, jie taip pat nepaiso reikalavimų ir nosį po kauke paslepia tik tada, kai pastebi konduktorių (-ę). Kaip pakeisti šią situaciją?

Deja, taip, kaip minėjau, yra žmonių, kurie kaukę teisingai užsideda tik tada, kai pamato konduktorių. Bet čia padėti gali pilietiški keleiviai – drąsiai susistabdykite mus ir pasakykite, jei matote, kad vienas ar kitas keleivis kaukę dėvi netinkamai. Svarbu, kad apie tai sužinotume reiso metu, nes kai apie tokį elgesį išgirstame po jo – šaukštai po pietų. O reiso metu galime reaguoti ir pasirūpinti kelionės saugumu, skirdami papildomą dėmesį tiems, kurie bango piktybiškai gudrauti. Mes ir dirbame tam, kad jūsų kelionės būtų saugios.

„Lietuvos geležinkelių“ informacija