Pernai Marijampolėje 15 metų jubiliejų atšventusi UAB „Justicija“ į naujus metus žengia su pasikeitusiu veidu ir naujomis veiklos kryptimis

Praėjusiais metais UAB „Justicija“ atšventė savo 15-ąjį jubiliejų. Graži sukaktis buvo paminėta ne tik su gimtadienio tortu, bet ir praplečiant veiklų spektrą – prie jau vykdomų veiklų susijusių su verslo, teisės, buhalterinių ir kitų klausimų konsultavimu, pridėta itin aktualios darbų saugos, duomenų apaugos ir IT paslaugos. Negana to, pačius sėkmingiausius metus visoje įmonės istorijoje vainikavo ir prestižiniai apdovanojimai ir nominacijos. UAB „Justicija“ buvo įvertinta verslo pasaulyje gerai žinoma „Gazelė 2019“ nominacija, pateko tarp Rekvizitai.lt rekomenduojamų verslo įmonių ir buvo pažymėta „TOP įmonės 2019“ ženklu, taip pat, kaip kasmet nuo 2015-ųjų nominuota „Stipriausi Lietuvoje 2019“ apdovanojimu, bei gavo „ABALT 2019“ sertifikatą. Be to, UAB „Justicija“ praėjusiais metais prisijungė prie didžiausios ryšių ir rekomendacijų organizacijos pasaulyje – BNI.

Marijampolėje ir Vilniuje savo veiklą vykdanti įmonė gali pasigirti didžiulę patirtį turinčiais specialistais, kurie teikia paslaugas ir klientus konsultuoja verslo, teisiniais, buhalteriniais, įmonių steigimo, mokesčių, finansų valdymo, o nuo 2019-ųjų ir darbų saugos bei duomenų apsaugos, klausimais. UAB „Justicija” siekia būti novatoriška, kuriant modernius paslaugų teikimo būdus, pritaikant naujausias technologijas, teikiant kompleksines paslaugas verslui. Todėl nenuostabu, kad praėjusiais metais įmonė vėl pripažinta viena iš stipriausių Lietuvoje. Sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2019“ UAB „Justicijai“ suteikiamas metai iš metų jau nuo 2015-ųjų. Šis apdovanojimas nurodo, kad įmonė gali didžiuotis aukštu kredito reitingu ir prisideda prie geresnės ekonomikos vystymo Lietuvoje.

Praėjusiais metasi UAB „Justicija“ gavo prestižinę, ypatingai vertinamą ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje rinkoje, nominaciją „Gazelė 2019“ ir pateko tarp 3% Lietuvoje sparčiausiai augančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Įmonė, galinti pasigirti šiuo prestižiniu apdovanojimu yra vertinama, kaip itin rekomenduojama klientams, pagarbos verta verslo partnerė. Nominacija turi didelę reikšmę ir darbo rinkoje – apdovanojimas suprantamas ir kaip patrauklaus ir patikimo darbdavio ženklas. „Gazelė 2019“ nominacija skiriama tik itin griežtus reikalavimus atitinkančioms įmonėms. Ši nominacija rodo, kad UAB „Justicija“ dirbo pelningai, o pajamos, lyginant su ankstesniais metais, augo, taip pat neturėjo skolų.

UAB „Justiciją“ rekomenduoja ir Rekvizitai.lt – pernai įmonei suteiktas „TOP įmonės 2019“ įvertinimas. Šią nominaciją gauna verslo įmonės, kurios gali pasigirti stabiliu pajamų augimu, darbuotojų išlaikymu ir turimų įsipareigojimų vykdymu. Nusipelnyta „TOP įmonės 2019“ nominacija – skaidraus, atsakingo, solidaus ir patikimo verslo ženklas, kuriuo UAB „Justicijos“ kolektyvas itin didžiuojasi.

Įmonė 2019 metais sulaukė pripažinimo ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. UAB „Justicija“ buvo sertifikuota kaip savo veiklos sektoriaus A klasės lyderė Baltijos regione ir gavo „ABALT 2019“ sertifikatą. Šis apdovanojimas suteikiamas už aukštą kreditingumo lygį, kategorijose pagal įmonių didį ir verslo sektorių. Užsitarnauti „ABALT“ apdovanojimą verslas turi atitikti itin griežtus kriterijus ir reikalavimus.

Ne tik gautos nominacijos ir apdovanojimai atskleidžia įmonės veidą. Daugiau apie UAB „Justiciją“, kaip apie patikimą įmonę parodo ilgi sėkmingo darbo metai ir ištikimi klientai. Ne be reikalo UAB „Justicijos“ internetinėje svetainėje rašoma: „tikslas – laiku bei kokybiškai suteikti paslaugas ir patenkinti kliento poreikius. Siekiame tiksliai reaguoti į pasikeitusias įstatymų ir mokesčių naujoves, nuolat ir operatyviai kurti apčiuopiamą ir efektyvią naudą savo klientams, nebijome prisiimti įsipareigojimų ir atsakomybės tiek teisiniais, tiek apskaitos tvarkymo klausimais“. Tai, kad įmonės darbuotojams puikiai sekasi vykdyti užsibrėžtus tikslus geriausiai atspindi vis gausėjančios klientų gretos, tarp kurių tiek smulkios, verslą pradedančios įmonės, tiek ir didelės, visoje šalyje žinomos įmonės.

Jubiliejaus proga UAB „Justicija“, atnaujino savo veidą – internetinę įmonės svetainę www.justicija.eu. 2019-iesji buvo patys sėkmingiausi įmonės veiklos istorijoje, tai parodė ne tik ženkliai išaugęs klientų skaičius ir pakilusios pajamos, bet ir sulauktas pripažinimas iš visų verslo sėkmės vertintojų, bei gautos nominacijos. Pakito ne tik prieiga internete, UAB „Justicija“, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir atsirandančias naujoves, praplėtė ir savo vykdomų veiklų krepšelį. Prie įmonės prisijungė darbų saugos specialistai, kurie ne tik konsultuoja įmonių vadovus ir darbuotojus, bet ir pagelbsti darbuotojų saugos dokumentų rengime ir tvarkyme. Taip pat, atsižvelgus į duomenų apsaugos reguliavimo pokyčius Lietuvoje, nuo praėjusių metų įmonėms ir organizacijoms padeda įgyvendinti sprendimus, apsaugančius tvarkomus asmens duomenis. Įmonė neatsilieka ir nuo inovacijų – gilinamasi į IT sritį siekiant technologijų pagalba paslaugas teikti nuotoliniu būdu ir diegti naujas inovatyvias programas. Vis besiplečiantis UAB „Justicijos“ veiklų spektras užtikrina, kad klientas galėtų gauti visas reikalingas paslaugas iš vienų rankų.