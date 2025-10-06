Gyventojai informuojami, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 2025 m. spalio 7 d. organizuoja gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą.
Šio patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, o 11 val. 55 min. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bus pateikiama informacija gyventojams.
Gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.
Siekiant įvertinti GPIS funkcinį efektyvumą ir perspėjimo pranešimų gavėjo pasiekiamumą, prašoma visų gyventojų po patikrinimo užpildyti internetinę apklausą, nuoroda https://survey123.arcgis.com/share/6d150371fde04a09bdbf42522ae8ca03
Vykdomo patikrinimo metu prašoma gyventojų laikytis rimties, nekelti panikos, užtikrinti normalų darbo ritmą.