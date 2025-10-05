Penktadienį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės proga senjorus kvietė aplankyti bibliotekoje eksponuojamą parodą „Stoties aidai” bei tiems, kurie dar neturėjo progos to padaryti praėjusiuose renginiuose, išvysti Henriko Radausko ir kitų lietuvių poetų eilėraščiais paremtą poetinę kompoziciją.
Pasirodymą atliko Marijampolės dramos teatro mėgėjų trupės aktoriai Edita Mozūraitienė ir Remigijus Janušaitis, akordeono muzika renginį praturtino Meno mokyklos mokytojai Irina Šerpytienė ir Arūnas Šerpytis.
Dėkojama jiems ir kompoziciją režisavusiai Mildai Mažėtytei-Antanauskienei, subtiliai sujungusiai literatūrą, vaidybinę raišką ir emocijų ritmą.
Po pasirodymo renginio dalyviai kviesti į edukaciją – kelionę prisiminimais apie išvykas traukiniu iš gražiausios pasaulyje – Marijampolės geležinkelio stoties!
Dėkojame visiems dalyviams!