Lietuvoje siautėjanti audra kelia nemažai diskusijų socialiniuose tinkluose. Vakar visi diskutavo dėl sinoptikų veiksmų, kai šią vasarą buvo siunčiami pranešimai gyventojams dėl menkesnio vėjo, tačiau dėl šiandieninės audros gyventojai nebuvo įspėti.

Miškingos ir audrų labiau paveikiamos Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška emocingai komentavo centrinės valdžios veikimą valdant šią krizę.

Meras socialinio tinklo įraše Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei rašė, kad „ne per pietus reikėjo aiškintis kas ko nepadarė, nes tada jau visi skaičiavo žalas. Bet bent 6.30 griebti tarnybų vadus už parankės ir drožti į LRT įspėti žmones! Ne tarnybos ar meteorologai kalti, kad pagal tavo įsakymų lentutes trūkus vieno metro greičio, pranešimų jie neišsisiuntė, nes per 4 metus taip ir nesugebėjai (kaip ir kiti vaikministriai) valdyti ir suvokti savo srities. Jeigu meteorologai dar iš vakaro pasakė kad bus 10 centimetrų lietaus į metrą, nors to nėra tavo lentelėse, tai ir arkliui aišku kad rytoj plauks visa Lietuva. Kiek neturėti nuovokos, empatijos, kad pražiopsoti ir nevaldyti tokių dalykų? Bent prieš rinkimus pavaidinant kad rūpinatės žmonių saugumu.“

Į audrą sureagavo ir Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda – „dėkoju gyventojams už pilietiškumą pranešant apie įvairiose savivaldybės vietose nulūžusias šakas ar išverstus medžius, taip pat mūsų specialistams už greitą reagavimą įvertinant padarytus nuostolius. Šiuo metu yra dirbama, kad audros padariniai būtų kuo greičiau pašalinti, tačiau dar ir šiandien besitęsiantis lietus ir gūsingas vėjas nepalengvina, o kaip tik apsunkina tarnybų darbus.“

Vilkaviškio raj. savivaldybė paskelbė audros žalos padarytas nuotraukas bei dalinosi patarimais – „vairuotojams patariame atidėti nebūtinas keliones. Vis dėlto, jei kelionė yra neišvengiama, rekomenduojama išlikti ypatingai atsargiems kelyje, laikytis saugaus atstumo, pasirinkti saugų greitį ir būti pasiruošusiems netikėtoms kliūtims. Sinoptikai prognozuoja, kad audra gali tęstis iki šiandienos vakaro, todėl nepaisant operatyvaus kelininkų darbo, sudėtingos oro sąlygos gali prailginti jų atlikimo laiką.“

Analogišku pranešimu pasidalijo ir Šakių savivaldybė.