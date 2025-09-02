Po dviejų savaičių stažuotės Ukrainoje į Lietuvą grįžo Lietuvos medikų grupė iš skirtingų šalies regionų: Panevėžio, Ukmergės, Alytaus ir Šakių. Tai jau 6-oji Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kartu su nevyriausybine organizacija „Blue/Yellow“ organizuota stažuotė. Nuo balandžio mėnesio vykusiose praktinėse komandiruotėse dalyvavo beveik 4 dešimtys dalyvių.
„Šios stažuotės įrodė, kad turėdami aiškų tikslą – stiprinti sveikatos sistemos atsparumą, gali sėkmingai bendradarbiauti viešojo, nevyriausybinio ir privataus verslo sektoriai. Kad medikų stažuotės Ukrainoje įvyktų, dirbo valstybinės gydymo įstaigos, nevyriausybinė organizacija „Blue/Yellow“, privačios draudimo brokerio ir draudimo bendrovės. Noriu padėkoti visiems medikams, kurie prisiėmė riziką ir sėmėsi patirties realiame kare, išskirtinis ačiū slaugytojai Vaivai Jankienei, kuri koordinavo visą procesą ir rūpinosi medikais“, – sako laikinai einanti sveikatos apsaugos ministro pareigas Marija Jakubauskienė.
Pasak ministrės, ruošiantis išorės grėsmėms, įgyvendintas pirmas žingsnis. Po šių 6 stažuočių visuose šalies regionuose jau yra medikų, kurie įgijo praktinių žinių, kaip veikti karo sąlygomis. Dabar šie specialistai gali įsitraukti į regioninių gydymo įstaigų pasirengimą mobilizacijai ir išorinėms grėsmėms.
„Iš stažuotės grįžę medikai aktyviai įsijungia į savo gydymo įstaigos parengties stiprinimą. Štai pavyzdys, Respublikinės Šiaulių ligoninės skubiosios medicinos gydytojas Martynas Banys dabar yra atsakingas už šios ligoninės pasirengimą išorinėms grėsmėms: organizuoja pratybas, bendrauja su Lietuvos kariuomene. Kitas žingsnis – suteikti šiems specialistams oficialius įgaliojimus dirbti šį svarbų darbą“,– pasakoja sveikatos apsaugos ministro patarėjas Skirmantas Krunkaitis.
Prie komandiruočių dalyvių saugumo užtikrinimo pavojingomis sąlygomis savo parama prisidėjo privataus verslo atstovai. Tarpininkaujant draudimo brokerių bendrovei „Perlo draudimo brokeris“, į Ukrainą vykusias medikų komandas savo lėšomis apdraudė BTA draudimas.
Ateityje SAM planuoja Lietuvoje organizuoti mokymus Greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojams ir traumų klasterio medikams. Taip pat bus tęsiamos stažuotės Ukrainoje, kadangi siekiama šalies sveikatos sistemoje turėti kuo daugiau specialistų, susidūrusių su karo traumomis.