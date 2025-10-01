Marijampolės miestą jau puošia romantiškas Poezijos parkas, istorija alsuojantis Vytauto Didžiojo parkas, nuostabus Pašešupio parkas, moderniai apželdinti sankryžų žiedai, skandinaviško dizaino įkvėptas Marių salos parkas ir daugybė kitų akį traukiančių žaliųjų zonų.
Dabar atėjo metas dar vienam žaliam atradimui – Gedimino skverui!
Prižiūrima, tačiau mažai naudojama teritorija šalia Gedimino gatvės miesto pakraštyje virs jaukia žaluma dvelkiančia oaze. Čia atsiras:
• saulės ir pavėsio gėlynai,
• įvairūs krūmų želdiniai,
• prisėsti ir atsipūsti kviečiantys patogūs suoleliai,
• romantiškos sūpuoklės,
• net lieptelis per upelį, kad kaimynystėje gyvenantys žmonės galėtų patogiai patekti į naująją poilsio erdvę.
„Kiekviena tokia erdvė – tai dar vienas gražus miesto kampelis ir galimybė žmonėms susitikti, pabūti kartu, pasidžiaugti gamta visai šalia namų. Jau parengtas skvero įrengimo projektas, kurį pristatysime visuomenės susitikime. Norime, kad Gedimino skveras būtų dar viena vieta, kuri kurs bendruomeniškumą ir jaukumą“, – sako Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis.
Kviečiame ateiti, išgirsti daugiau ir kartu prisidėti prie gražesnės Marijampolės kūrimo.
Projekto pristatymas vyks:
Spalio 8 d. 17 val. Savivaldybės administracijos I aukšto salėje (J. Basanavičiaus a. 1).