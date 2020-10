„PlayStation 5“ ar „Xbox Series X“? Viskas, ką žinome apie naujos kartos žaidimų konsoles

Žaidimų konsolės yra įrenginiai, be kurių daugelis paprasčiausiai neįsivaizduoja savo laisvalaikio. Populiariausi produktai šioje srityje yra, žinoma, „Playstation“ ir „Xbox“. „Sony“ bei „Microsoft“ kas kelis metus pristato naujus gaminius ir šiais metais žaidėjams bus pasiūlytos „PS5“ ir „Xbox Series X“ konsolės. Kas jau žinoma apie naujausias žaidimų konsoles iki oficialios prekybos pradžios? Kuri bus geresnė: „Playstation 5“ ar „Xbox Series X“?

Kada įvyks „PS5“ ir „Xbox Series X“ premjera?

Pradžioje „Xbox Series X“ žaidimų konsolės debiutas buvo numatytas Padėkos dieną, tačiau remiantis naujausia informacija, tai įvykti turėtų šiek tiek anksčiau, t.y. 2020 metų lapkričio 10 d. „Playstation 5“ anksčiausiai pasirodys JAV, Pietų Korėjos ir Japonijos rinkose ir tai įvykti turėtų šių metų lapkričio 12 d. Žadama, kad kituose pasaulio regioniuose „PS5“ įsigyti galima bus nuo lapkričio 19 d.

Kiek kainuos naujosios žaidimų konsolės?

Kalbant apie naujos kartos žaidimų konsolių kainas, panašu, kad abi naujienos kainuos panašiai. „Xbox Series X“ kaina turėtų būti nuo 499 eurų. Tiesa ta, kad „Microsoft“ turėtų kiek agresyviau vilioti klientus, o lengviausia turbūt tai padaryti yra patrauklesnės kainos dėka. Po milžiniškos „Playstation 4“ sėkmės „Sony“ kompanija kainos atžvilgiu gali būti ne tokia kukli. Oficiali „Playstation 5“ konsolės kaina taip pat jau yra žinoma ir atrodo taip:

„PlayStation 5 Digital Editon“ (be optinio įrenginio) – 399 eurų;

„PlayStation 5“ su Blu-Ray 4K UHD – 499 eurų.

Varlė.lt specialistai pažymi, kad tai startinės gamintojo kainos, kurios kiekvienoje rinkoje gali kažkiek skirtis priklausomai nuo tiekėjų pasiūlos bei konsolių komplektacijos.

„PS5“ ir „Xbox Series X“: kuri žaidimų konsolė bus galingesnė?

Žaidimų konsolės „PS5“ ir „Xbox Series X“ pasižymi panašiomis techninėmis charakteristikomis, tačiau panašu, kad „Microsoft“ produktas vertas galingesnio įrenginio vardo. Abi žaidimų konsolės bus aprūpintos 7 nm „AMD“ procesoriais, paremtais „Zen 2“ architektūra, pažangiomis grafinėmis sistemomis „Radeon RDNA Navi“ bei sparčiais SSD diskais. Tokie parametrai leis palaikyti 8K raišką, tačiau vertėtų akcentuoti, kad žaidimuose tai greičiau bus 4K su 60 fps sparta. Taip pat bus „Ray tracing“ technologijos palaikymas, kuri atsako už tikrovišką apšvietimo perteikimą žaidimuose.

Naujos kartos žaidimų konsolių našumas

Galima manyti, kad abiejų konsolių našumas bus panašus. O gal identiškas? Taip greičiausiai nebus, nes RAM atminties, kietųjų diskų ir programinės įrangos skirtumai lemia, kad vienas modelis pasižymės kiek didesne galia. Žinoma, tie skirtumai nebus milžiniški, tačiau pirmoji nutekėjusi informacija sugestijuoja, kad „Playstation 5“ lyginant jį su „Xbox Series X“, bus našesnis įrenginys.

Varlė.lt specialistai atkreipia dėmesį, kad lentelėje pateiktos brangesnių abiejų gamintojų žaidimų konsolių specifikacijos. Tiek „Sony“, tiek „Microsoft“ pasiūlys ir pigesnių variantų versijas:

„Sony PlayStation 5 Digital Edition“ konsolės našumas bus toks pats, tačiau ši versija bus be optinio įrenginio.

„Xbox Series S“ pigesnė ir prastesnių parametrų naujos „Xbox“ konsolės versija: 4 teraflopai, mažiau RAM atminties, be optinio įrenginio. Be to, vis dar siūlys Full HD, 60 kadrų per sek. pramogas. „Xbox Series S“ bus pigiausia 9 kartos žaidimų konsolė.

„Sony PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“ dizainas

Galima pastebėti, kad konsolių dizainai reikšmingai skiriasi. „Xbox Series X“ yra vientiso pakankamai didelių matmenų bloko formos. Tokia forma tikėtina leido gamintojui čia pritaikyti pažangią aušinimo sistemą ir sumažinti ventiliatorių skleidžiamą triukšmą. „Xbox Series X“ matmenys atrodo taip: 301 mm x 151 mm x 151 mm; konsolė sveria 4,45 kg. „Xbox Series S“ atrodo visiškai kitaip. Visų pirma, ši žaidimų konsolė yra balta, turi savitą, apvalios formos oro išėjimo angą ir neturi optinio įrenginio. „Xbox Series S“ matmenys yra tokie: 275 mm x 151 mm x 65 mm, o svoris siekia 1,93 kg.

„Playstation 5“ dizainas yra labiau futuristinis. Įspūdingas baltos, juodos korpuso spalvų ir mėlyno apšvietimo derinys iškart atkreipia dėmesį ir kelia ateities daikto įspūdį. Įdomu tai, kad pastatyta „PS5“ konsolė yra didesnė nei „Xbox Series X“. Ko gero didesnius matmenius taip pat lėmė būtinybė integruoti efektyvią ventiliavimo ir aušinimo sistemą. „PlayStation 5“ turi tokius matmenus: 390 mm x 260 mm x 104 mm ir sveria 4,5 kg.

Antroji „PS5“ versija yra be optinio įrenginio, o tai lėmė ir mažesnius gabaritus. „PlayStation 5 Digital Edition“ matmenys atrodo taip: 390 mm x 260 mm x 92 mm, o sveria ši konsolė 3,9 kg.

Kuri žaidimų konsolė atrodo gražiau? Tai visiškai skonio reikalas, nes „Xbox Series X“ yra labiau klasikinis variantas, o „PS5“ labiau išskirtinis.

Pagrindiniai žaidimai, skirti „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“

Kiekvienos žaidimų konsolės sėkmė neatsiejama nuo žaidimų. Naujosioms žaidimų konsolėms „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X“ bus prieinama daug įvairių žaidimų, išskirtinių taip pat. Varlė.lt specialistų manymu, būtent išskirtiniai žaidimai dažnai lems sprendimą, kokią konsolę pirkti.

„PlayStation 5“ žaidimai

Oficialios prieinamų žaidimų informacijos dar teks palaukti, tačiau vienas pirmųjų buvo parodytas „Godfall“ žaidimas, dinaminis „Dark Souls“ serijos stiliaus veiksmo žaidimas. Nemažai informacijos buvo atskleista šių metų „Future of Gaming“ konferencijos metu. Tada paskelbta daug žaidimų, kurie turėtų debiutuoti su nauja žaidimų konsole. Svarbiausi: „Spider-man: Miles Morales“, „Horizon Forbidden West“, „Gran Turismo 7“, „Ratchet and Clank: Rift Apart“, „Project Athia“, „Pragmata“, „Stray“, „Returnal“, „Oddworld: Soul Storm“, „Ghostwire: Tokyo“, „Hitman 3“, „Little Devil Inside“, „Demon’s Souls: Remake“ ir „Resident Evil VIII“. Taip pat paskelbta apie „God of War: Ragnarok“ bei „Final Fantasy XVI“. Kalbant apie kitus žaidimus, galima paminėti, kad greičiausiai tik „Playstation“ platformoje galima bus susipažinti su kitomis dalimis tokių serijų kaip „God of War“, „NB2K21“, naująja „Fifa“, „Battlefield“, „Call of Duty“ ir „Assassin’s Creed: Valhalla“. Taip pat bus prieinamos patobulintos versijos tokių žaidimų: „The Last of Us: Part 2“, „Cyberpunk 2077“ ir „Ghost of Tsushima“. Pradžioje galima bus žaisti tokius žaidimus: „Astro’s Playroom“, „Demon’s Souls“, „Spider-Man: Miles Morales“, „Devil May Cry 5: Special Edition“, „Destruction Allstars“, „Sackboy: A big adventure“, „Fortnite, Godfall“.

Žadama, kad „PS Plus Collection“ prenumerata užtikrins priegą prie tokių žaidimų: „Batman Arkham Knight“, „Battlefield 1“, „Bloodborne“, „Days Gone“, „Detroit: Become Human“, „Fallout 4“, „Final Fantasy XV“, „God of War“, „Infamous Second Son“, „Monster Hunter World“, „Mortal Kombat X“, „Persona 5“, „Ratchet & Clank“, „Resident Evil 7“, „The Last Guardian“, „The Last of Us Remastered“, „Uncharted 4“, „Until Dawn“.

„Xbox Series X“ žaidimai

„Microsoft“ jau atskleidė, kad vienas pradžioje prieinamų žaidimų bus „Halo Infinite“. Taip pat „Xbox Series X“ konsolėje debiutuos „Senua’s Saga: Hellblade 2“. Oficialiai jau pranešta ir apie tokius žaidimus: „Assassin’s Creed: Valhalla“, „Bright Memory Infinite“, „Call of the Sea“, „Chorus“, „Dirt 5“, „Scarlet Nexus“, „Scorn“, „Secon Extinction“, „The Ascent“, „The Medium“, „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, „Yakuza: Like a Dragon“. Kokių dar išskirtinių žaidimų, kurie nebus prieinami kitose platformose galima tikėtis? Jau žinoma, kad tokiems priklausys naujos „Forza Horizon“ ir „Gears of War“ dalys.

Atgalinis suderinamumas

Abi naujosios žaidimų konsolės pasiūlys atgalinio suderinamumo funkciją. Ką tai reiškia? Kad naujose žaidimų konsolėse galima bus žaisti senus žaidimus. „Playstation 5“ atveju atgalinis suderinamumas turėtų apimti „Playstation 4“ ir „Playstation VR“ žaidimus, o „Xbox Series X“ atveju jis bus platesnis ir apims ne tik – „Xbox“, „Xbox 360“ ir „Xbox One“ žaidimus, bet ir priedus.