Pirmą kluptelėjimą Nostra.lt-RKL „A“ lygos pirmenybėse patyrė Tomo Bietkio treniruojama Kazlų Rūdos „Ataka“-Danilus krepšininkai, kurie šeštadienį, spalio 11-ąją viešėjo Širvintose, kur susirėmė su lygos debiutante „UHB Group“ ekipa.
„Atakiečiai“ iki susitikimo jau buvo mėgavęsi pergalės skoniu taip pat išvykos rungtynėse prieš Akmenės rajono sporto centro komandą, na o širvintiškiai jau buvo sužaidę trejas rungtynes ir turėjo iškovoję dvi pergales.
Kazlų Rūdos komandoje pilna jėga negalėjo rungtyniauti Mantas Gelčius, Titas Pundinas, tad rungtynes „atakiečiai“ pradėjo be šių krepšininkų. Jų pradžia T.Bietkio treniruojamai komandai klostėsi labai sunkiai. Nepataikyta eilė metimų, klaidos buvo dažniausiai pasitaikantys žaidimo elementai pirmajame kėlinuke. Nors rungtynėse pirma atsidarė Kazlų Rūdos komanda, sąskaitą atidarius Karoliui Šarukui, į tai Širvintos krepšininkai atsakė trimis rezultatyviomis atakomis ir išsiveržė priekin 6:2, na, o po keleto netaiklių Kazlų Rūdos komandos metimų serijos, perkopus kėlinukui į antrą pusę netruko varžovai priartėti ir prie dešimties taškų persvaros – 14:6. Ją aikštės šeimininkai padidino pirmai dešimčiai minučių pasibaigus iki 13 taškų – 22:9.
Antrojo kėlinuko primomis minutėmis „UHB Group“ dominavimas tęsėsi. Negelbėjo ir dar pirmojo kėlinuko pabaigoje pasirodę aikštėje M.Gelčius, T.Pundinas. Sužaidus pusantros minutės, varžovų persvara ūgtelėjo iki 17 taškų – 28:11.
Tik tuomet Kazlų Rūdos komandos krepšininkai pradėjo ropštis iš duobės. „Atakiečių“ puolimo karuselę užkūrė tritaškį pataikęs M.Makauskas, netrukus prasiveržęs prie krepšio taškus pelnė K.Šarukas, kitame epizode dar ir išprovokavęs varžovų pražangą E.Valenta ir po atkarpos 9:0 „Ataka“-Danilus pradėjo artėti prie aikštės šeimininkų – 28:19.
Neleisdami pernelyg atitrūkti „atakiečiai“ patyliukais karpė širvintiškių persvarą. Puolime sėkmingai rungtyniavo vėl tritaškį švystelėjęs M.Makauskas, vėliau tą patį padaręs J.Davniukas ir likus rungtyniauti geroms trims minutėms svečiai turėjo 7 taškų persvarą – 34:27. Visgi iki jo pabaigos „UHB Group“ ekipa vėl kiek atitolo užbaigdami pirmąją rungtynių dalį rezultatu 46:34.
Tuomet dar didesnę puolimo bangą T.Bietkio treniruojama komanda surengė trečiojo kėlinuko pirmomis minutėmis. M.Makausko, J.Davniuko ir M.Gelčiaus trijulės taškų dėka, per dvi su puse minutės iš Širvintos komandos persvaros nieko nebeliko, „atakiečiai“ išsiveržė į priekį 47:46 (atkarpa sužaista 13:0). Tuomet dvikova vystėsi taškas į tašką. Varžovams atitrūkti neleido M.Makausko švystelėti tritaškiai, kurių tos dienos rungtynėse iš viso jis pataikė šešis. Tokiame fone po trečio ketvirčio aikštės šeimininkai buvo pasiekiami vienu metimu – 59:57.
Įsibėgėjus ketvirtam kėlinukui, po keleto netaiklių „atakiečių“ metimų, varžovai vėl sugebėjo įgyti 10 taškų persvarą – 71:61. Neretai jiems pavykdavo tiesiog pabėgti į greitas kontratakas ir užbaigti jas tiesiog kraunant kamuolį iš viršaus.
Nepaisant to, Kazlų Rūdos ekipa sugebėjo vėl grįžti į rungtynes, rungtynes, kuriose apstu buvo kontaktinio žaidimo, labiau primenančio regbį nei krepšinį… Varžovams ramybės nebuvo puolime sėkmingai rungtyniaujant Titui Pundinui, reikiamu metu iššovus Ž.Kerzai, M.Makauskui. Likus rungtyniauti 30 sekundžių, po T.Pundino taškų vis dar minimalią persvarą turėjo širvintiškiai – 77:76. Deja, apsiginti nuo vienos iš paskutinių varžovų atakų nepavyko – 79:76. Per likusias vienuolika sekundžių „Ataka“ -Danilus rengdama ataką ketino užbaigti ją tritaškiu, tačiau, svečiai spėjo prasižengti, kad būtų skiriami du baudos metimai.
Juos T.Pundinas realizavo, tačiau likusių kelių sekundžių pakreipti įvykius sau naudinga linkme jau nebeužteko. „Atakiečiai“ spėjo prasižengti, tačiau po vieno iš dviejų realizuotų varžovų baudos metimų, atakos surengti jau nebespėjo. Širvintos šventė pergalę rezultatu 80:78.
Rezultatyviausiu krepšininku „atakiečių“ gretose buvo 26 taškus surinkęs M.Makauskas. Naudingiausiai mače kovėsi 15 taškų surinkęs, 8 varžovų pražangas išprovokavęs ir 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs T.Pundinas. Jo naudingumas buvo 21 NB. Dvigubu dubliu pasižymėjo E.Valenta pelnęs 10 taškų ir atkovojęs 13 kamuolių. 9 taškus įsegė ir 9 kamuolius atkovojo J.Davniukas.
Komandinėje įskaitoje Kazlų Rūdos ekipa laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių – 49 prieš 43, tačiau atliko mažiau rezultatyvių perdavimų (14 prieš 17). Abi komandos vienodai klydo (14 prieš 14). „Ataka“-Danilus kiek tiksliau metė baudas (10/17 (58 proc.) prieš 6/12 (50 proc.), tritaškius (12/42 (28 proc.) prieš 4/15 (26 proc.)). Varžovai tikslesni buvo atakuojant krepšį iš vidutinio nuotolio (16/34 (47 proc.) prieš 31/57 (54 proc.)).