Kone visiems gerai žinoma, kad norint stiprinti imunitetą svarbu sveikai maitintis, reguliariai mankštintis ir vartoti tokius vitaminus kaip C, D ir žuvų taukai.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Jovita Aleknienė atskleidžia, kad yra ir daugiau papildomų būdų, kaip stiprinti imuninę sistemą. Ji pasakoja, kad pirmiausia reikėtų pasirūpinti savo žarnynu, taip pat be vitaminų gelbsti ir kai kurios grybų rūšys. Be to ji pabrėžia, kad pernelyg aktyvios ir nereguliarios fizinės treniruotės kartais gali tik nusilpninti mūsų imunitetą.

Stiprinkite virškinimo sistemą

Imuninė sistema ir žarnynas yra glaudžiai susiję tarpusavyje, pasakoja vaistininkė Jovita Aleknienė. Todėl, anot jos, norint palaikyti atsparią imuninę sistemą pirmiausia reikėtų pasirūpinti savo žarnyno veikla.

„Būtent žarnyne telkiasi iki 70 proc. visų mūsų imuninių ląstelių, kurios atsakingos už stiprų imunitetą. Pavyzdžiui, būtent čia pirmiausia patenka didžioji dalis ligas sukeliančių ląstelių, dar kitaip vadinamų – patogenų. Tad jeigu norime, kad mūsų imuninė sistema būtų jiems atspari, svarbu palaikyti ir stiprų žarnyno mikrobiotą – t. y. kad visuomet čia gerųjų bakterijų būtų daugiau negu patogenų. O tam gali pagelbėti papildomai vartojamos maistinės skaidulos – prebiotikai. Jie sukuria palankią terpę probiotinėms bakterijoms, kurios kovoja su patogenais“, – pasakoja J. Aleknienė.

Grybai palaiko imuninę sistemą

Vaistininkė pasakoja, kad vis daugiau naujų tyrimų patvirtina, jog kai kurie grybai prisideda prie mūsų imuninės sistemos pusiausvyros palaikymo.

„Grybienoje yra gausu medžiagų polisaharidų ir ląstelių terpenų, kurie drauge stiprina imuninę sistemą bei palaiko jos veiklą. Taip pat grybuose esančios medžiagos stimuliuoja mūsų organizme esančius baltymus citokinus, kurie atsakingi už imuninių ląstelių gamybą ir jų atsaką puolančioms ligoms. Naudingiausi grybai imuninei sistemai – šitake, kordicepsai, gluosninės kreivabudės. Šie grybai vis dažniau įeina ir į imunitetui stiprinti skirtų maisto papildų sudėtį“, – pasakoja J. Aleknienė.

Ciberžolė – antioksidantas?

Antioksidantai – tikri pagalbininkai stiprinant imunitetą. Vieni veiksmingiausių – vitaminai A, C ir E. Visgi, vaistininkė atskleidžia, kad retas kuris žino, jog antioksidacinį poveikį turi ir ciberžolė.

„Ciberžolė kaip ir kiti antioksidantai stimuliuoja imuninę sistemą ir saugo ląsteles nuo laisvųjų radikalų. Taip pat šis prieskonis turi priešuždegiminių, antivirusinių ir antibakterinių savybių. Negana to, ciberžolė palaiko normalią kepenų veiklą ir lipidų kiekį jose. Ciberžolę galima rasti ir kai kurių maisto papildų imuniteto stiprinimui sudėtyje, tačiau iš tiesų galima vartoti netgi paprastus prieskonius. Ciberžolės dienos norma – 3 gramai, o tai yra vienas arbatinis šaukštelis. Norint geriau įsisavinti ciberžolę, patariama ją vartoti valgio metu“, – pataria J. Aleknienė.

Sportuojant nereikia persistengti

Dažnai tenka išgirsti, kad mankšta prisideda prie stipraus imuniteto, tačiau vaistininkė priduria, kad visa tai turi būti daroma su saiku. Anot jos, kai kuriais atvejais – daugiau fizinio krūvio nėra geriau.

„Sportuojant labai svarbu palaikyti balansą. Jeigu sportuojama reguliariai, tai iš tiesų gali stiprinti mūsų imuninę sistemą, kadangi suaktyvinama kraujotaka bei gaminama daugiau baltųjų kraujo kūnelių, kurie gali kovoti su užklupusiomis infekcijomis. Visgi, jeigu nepripratę griebiamės ilgų ir itin intensyvių treniruočių, tai gali mūsų organizme iššaukti streso hormonus, kurie kaip tik slopina imunitetą. Dėl to geriausia pratinti savo organizmą prie fizinės veiklos iš po lėto – puikiai pradžiai tiks ir joga, pilatesas ar ilgesni pasivaikščiojimai“, – sako J. Aleknienė.

Pirmenybė – vitaminams ir higienai

Vitaminai C, D ir žuvų taukai vis dar išlieka kaip viena veiksmingiausių priemonių stiprinant imunitetą. Todėl vaistininkė pataria skirti prioritetą šiems vitaminams ir tik papildomai vartoti prebiotikus bei maisto papildus su ciberžole ir grybais.

„Norint džiaugtis stipriu imunitetu kartais nereikia ieškoti naujų būdų, kaip jį sustiprinti. Bet kuriuo atveju, svarbiausia nepamiršti pačių pagrindų – vitaminų C,D ir žuvų taukų, taip pat sveikos mitybos ir aktyvios fizinės veiklos. O dar svarbiau, nepamiršti pačių elementariausių apsaugos priemonių nuo ligų – tai dažno rankų plovimo, patalpų vėdinimo, čiaudėjimo prisidengus nosinaite arba alkūne, o įtarus peršalimo, gripo arba koronaviruso ligas – ramaus buvimo namuose“, – pataria vaistininkė.