Prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės spalio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.

Prevencinės priemonės:

Spalio 1–4 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė.

Spalio 7–13 d.:

– Pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota prevencinė priemonė (angl. Focus on the Road).

– Didžiuosiuose šalies miestuose ir parinktose vietovėse – socialinė akcija „Švilpukas saugo“ (su soc. partneriu UAB „Autoaibė“). Pagrindinė data: spalio 8 d. (antradienis) – Vilniuje (10 val.).

Spalio 14–15 d. ir spalio 29–31 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

Spalio 18–20 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.

Spalio 23–26 d. – pėsčiųjų, dviračių vairuotojų kontrolė. Šių eismo dalyvių matomumą gerinančių saugos priemonių (atšvaitų, ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančių žibintų) naudojimas tamsiuoju paros metu.

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų analizę, savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones (reidus).