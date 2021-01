Policija primena: žiemiški orai sunkina dalyvavimą eisme

Pastaruoju metu mūsų šalį apgaubusi tikra žiema kelia nemažą rūpestį, ir eismo dalyviai, ypač vairuotojai, nesugeba įvertinti važiavimo sąlygų. Tai pasakytina ir apie trečiadienio, sausio 13-osios, tragišką eismo įvykį Trakų rajone, nusinešusį penkių žmonių gyvybes, tarp jų ir nepilnamečio vaikino, kai lenkimo metu susidūrė priešpriešiais važiavę du automobiliai.

Pasirinktas saugus važiavimo greitis – pagrindinis ir vienas svarbiausių elementų, kad kelyje būtume saugūs. Besikeičiančios oro sąlygos (sniegas, šlapdriba, snygis, plikledis) dėsningai lemia, kad kelio danga būna slidi. Dėl to transporto priemonės vairuotojui svarbu važiuoti ne leistinu, bet saugiu greičiu. Be to, būtina įvertinti savo vairavimo įgūdžius, nepasiduoti skubai, nekantrumui ir nerizikuoti keleto minučių sąskaita. Ypač svarbu nelenkti, neįsitikinus, kad tai daryti saugu. Kelio vingiai, nuokalnės ir įkalnės, žvyrkeliai, esant šlapiai ar slidžiai kelio dangai – nemažas pavojus, į kurį nevalia numoti ranka.

Esant gana sudėtingoms žiemiškoms eismo sąlygoms Lietuvos kelių policijos tarnyba primena vairuotojams pagrindinius aspektus, kad kelyje būtume saugesni:

► Prieš pradėdami važiuoti, atidžiai apžiūrėkite savo transporto priemonę ir nuvalykite stiklus, stogą, šviesos prietaisus. Įsitikinkite, ar transporto priemonė tvarkinga (veikia žibintų šviesos, stabdžiai, tinkamos padangos, yra stiklų ploviklio ir kita).

► Sėskite prie vairo tik būdami blaivūs, turėdami teisę vairuoti transporto priemonę, pailsėję.

► Užsisekite saugos diržą ir tai aiškiai priminkite su Jumis važiuojantiems keleiviams. Mažaisiais keleiviais automobilyje pasirūpinkite Jūs pats ar kiti suaugusieji.

► Atidėkite kelionę, jeigu ji nėra itin svarbi.

► Važiuokite tik saugiu (ne leistinu) greičiu. Lėtinkite važiavimo greitį prieš pėsčiųjų perėjas ir sankryžas.

► Paisykite kelio ženklų (įspėjamųjų, draudžiamųjų, pirmumo) reikalavimų.

► Nelenkite, neįsitikinę, kad tai galite padaryti saugiai ir, svarbiausia, nekliudysite kitų transporto priemonių vairuotojams. Išvažiuodami iš šalutinio kelio, tvirtai įsitikinkite, kad matomumo zonoje pagrindinio kelio atkarpa yra tikrai laisva.

► Laikykitės saugaus atstumo (tiek priekyje, tiek ir iš šono) iki kitos transporto priemonės.

► Nepraraskite budrumo važiuodami miškingomis vietovėmis, per tiltus, estakadas, viadukus, žvyrkeliu – čia ypač gali būti slidu, be to, kelias gali būti provėžuotas. Atvirose ir miškais ar krūmais apsuptose vietose didelė tikimybė, kad į kelią gali įbėgti laukiniai gyvūnai. Siekiant išvengti galimo susidūrimo ir skaudžių padarinių – tik važiavimas saugiu greičiu.

► Tamsiuoju paros metu neapšviestuose keliuose pavojų kelia pėstieji, neturintys jokių šviesą atspindinčių elementų, ir jų pastebėti laiku (iš anksto) beveik neįmanoma. Vadinasi, išvengti užvažiavimo ant tokio eismo dalyvio padės Jūsų sveika logika – važiavimas tik saugiu greičiu.

► Automobilių stovėjimo aikštelėse, prie daugiabučių namų kiemuose, kur suvažinėtas sniegas – dėmesys važiuojant atbulomis (pėstieji, žaidžiantys vaikai).

► Numatykite ir prognozuokite kitų eismo dalyvių elgseną ir veiksmus, kad galėtume nedelsiant reaguoti į pasikeitusią situaciją kelyje.

Meteorologinės sąlygos, kelio dangos būklė ir kokybė, transporto priemonių srautas, apšvietimas tamsiuoju paros metu – tik dalis elementų, kurie turi įtakos eismo saugumui. Svarbiausias dalykas dalyvaujant viešajame eisme yra kiekvieno mūsų galvoje – tai mūsų protas.

Prisiminkite : atsitikus nelaimei nedelsiant skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Lietuvos policijos informacija