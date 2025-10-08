Jau šią savaitę į krepšinio sales sugrįš „MKML-Mantinga“ ir „Mantinga-Vaikų lygos“ komandos.
„MKML-Mantinga“ čempionate šį sezoną dalyvaus 12 komandų, tarp kurių bus ir vieni naujokai – Prienų „Bardakas“. Pirmajame etape visos komandos sužais po mačą tarpusavyje, o po to išsiskirs į du šešetus – į A ir B divizionus.
Sezoną, tradiciškai, vainikuos finalo ketvertas.
„Šis sezonas yra jubiliejinis, tad norisi per jį prisiminti visą nueitą kelią, ištraukti iš archyvų visas geriausias akimirkas. Taip pat turiu mintyje vieną renginį, kuris sudrebintų ne tik Marijampolę, bet ir visą Lietuvą“, – sakė lygos įkūrėjas ir vadovas Deividas Jurkša.
„MKML-Mantinga“ vadovas taip pat pasidžiaugė, kad lyga yra puikus tramplinas didesnių aukštumų siekiančioms komandoms. Anksčiau šioje lygoje žaidė NKL vicečempionas Vilkaviškio „Perlas“, čia kelią pradėjo viena iš RKL lyderių Kazlų Rūdos „Ataka“, o šiemet tuo keliu pasuko Lazdijų „Briedis“.
„Negaliu apie mūsų organizaciją kalbėti kaip apie visišką mėgėjų lygą. Mūsų komandų žaidėjų meistriškumo lygis, vadyba yra tikrai ne mėgėjų lygos, – džiaugėsi D. Jurkša. – Daug bendravome su Lazdijų klubo vadovais, kai jų mieste atsirado nauja salė, aš juos netgi stūmiau, sakiau, kad jūs turite žaisti aukštesniame lygyje. Džiaugiuosi, kad mūsų lygoje klubai apšyla kojas ir kyla į aukštesnį lygį. Ir dabar pas mus žais klubų, kurie kitais metais kils aukščiau.“
„Mantinga-Vaikų lyga“ šią savaitę pradeda jau 7-ąjį sezoną. Šiame turnyre komandos varžysis 4 amžiaus grupėse – gimusių 2011-2012 m., 2014-2015 m., 2016 m. ir vėliau bei 2017 m. ir vėliau.
Jaunųjų krepšininkų čempionato geografija išliko labai plati, joje ir toliau dalyvaus ne tik artimesnių Marijampolei miestų, bet ir Klaipėdos „Oranžinio kamuolio“ ekipos. Be to, prie vaikų pirmenybių prisijungė Sostinės krepšinio mokykla, iš karto delegavusi į varžybas net 3 komandas.
„Mantinga-Vaikų lygos“ tvarkaraštis