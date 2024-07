Nuo liepos 1 d. prasideda socialinės paramos mokiniams prašymų teikimo laikotarpis. Tėvai ar globėjai raginami laiku kreiptis dėl nemokamų pietų ir kitų socialinės paramos priemonių.

Kaip ir ankstesniais mokslo metais, nemokami pietūs priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą lankančių pirmų ir antrų klasių mokiniams bus skiriami automatiškai pagal mokyklų pateiktus sąrašus, be atskiro prašymo ir pajamų vertinimo. Vis dėlto, norint gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, būtina pateikti prašymą-paraišką, kurioje vertinamos šeimos pajamos.

Tėvai turi galimybę atsisakyti nemokamų pietų. Jei nėra poreikio nemokamiems pietums, tėvai ar globėjai privalo informuoti mokyklą apie šį sprendimą.

Parama mokiniams nuo 3 iki 12 klasės teikiama įprasta tvarka, vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas. Taip pat pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis. Mokiniai turi teisę gauti nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti šiais atvejais:

• Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (264 Eur);

• Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (35200 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, pvz., ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, vienišo tėvo ar motinos, trijų ir daugiau vaikų auginimo ar negalios atvejais;

• Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (440 Eur), kai yra ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, vienišo tėvo ar motinos, trijų ir daugiau vaikų auginimo, negalios ar socialinės rizikos atvejais.

Socialinė parama taip pat teikiama mokiniams iki 21 metų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas. Prašymus dėl nemokamo maitinimo galima teikti nuo liepos 1 d. visus mokslo metus, o dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 2 BSI dydžių (110 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Pareiškėjai dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į seniūnijų specialistus pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Jei asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, reikia kreiptis į atitinkamą seniūniją. Jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į nedeklaravusių asmenų apskaitą, pareiškėjai turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Taip pat prašymus-paraiškas galima teikti ir elektroniniu būdu per interneto svetainę http://www.spis.lt.