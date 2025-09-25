Artėjant Vėlinėms, Marijampolėje, kaip ir kasmet, sudaromos galimybės prekiauti gėlėmis, žvakėmis ir kapų puošybos elementais.
Šiemet prekybos tvarka yra šiek tiek pakitusi, todėl kviečiame susipažinti su svarbia informacija.
Prekybos vietos ir laikotarpiai
- P. Armino g. (prie Senųjų miesto kapinių aikštelės)
Prekyba galima nuo spalio 1 d. iki lapkričio 2 d.
12 vietų
- Vasario 16-osios g. (prie V. Kudirkos g. turgelio)
Prekyba galima nuo spalio 1 d. iki lapkričio 2 d.
8 vietos
- Tylioji g. (prie Naujųjų miesto kapinių esančios dvi aikštelės)
Prekyba galima tik nuo spalio 29 d. iki lapkričio 2 d.
29 vietos
Svarbu: Tyliojoje g. prekyba šiemet leidžiama pradėti tik nuo spalio 29 d.
Prašymų teikimas
- Prašymai dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose priimami nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. 8.00 val.
Vietos skiriamos:
- pagal prašymų pateikimo laiką;
- pagal esamą vietų skaičių.
Tai reiškia, kad galite gauti ne būtent tą vietą, kurią nurodėte prašyme.
- Vienas asmuo gali pretenduoti tik į vieną prekybos vietą.
- Dėl vykdomų statybos darbų prekybos vietų skaičius sumažėjo.
Kur pateikti prašymus?
- Gyvai: Marijampolės savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, kabinetai 3 ir 4
- Pateikiant prašymą privaloma turėti registracijos talonėlį su nurodytu laiku.
- El. paštu: [email protected]
Papildoma informacija tel. +370 621 76 630
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija