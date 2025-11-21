Kazlų Rūdos savivaldybė informuoja, kad prieš Kalėdų eglės įžiebimą mieste bus taikomi eismo ribojimai.
Lapkričio 27-28 d. Atgimimo alėjoje nuo Vytauto iki V.Kudirkos g. bus ribojamas eismas dėl vykstančio Kazlų Rūdos miesto eglės įrengimo ir puošimo.
Nuo gruodžio 3 d. vienoje Atgimimo alėjos pusėje (nuo Atgimimo g. 1A iki Atgimimo g. 5) bus ribojamas automobilių parkavimas.
Atsiprašoma už nepatogumus ir kviečiame į Kalėdų eglės įžiebimo šventę gruodžio 5d., 18 val.
Tą pačią dieną nuo 15 val. Atgimimo alėjoje, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje vyks mugės bei kalėdinės edukacijos.
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybė