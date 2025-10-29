Spalio 23–24 dienomis Londone vykusiuose renginiuose „Back to Lithuania“ Kazlų Rūdos savivaldybės delegacija pristatė Kazlų Rūdos kraštą kaip augantį, kūrybišką ir investicijoms atvirą miestą.
Susitikimuose su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais lietuviais bei verslo atstovais savivaldybės vicemerė Virginija Mitrikevičienė kalbėjo apie bendradarbiavimą, investicijų ir turizmo galimybes, kvietimą grįžti, kurti bei prisidėti prie Kazlų Rūdos ateities kartu.
Išvykimo tikslas – stiprinti ryšius tarp diasporos ir gimtinės, atskleisti Kazlų Rūdos privalumus, iniciatyvas bei sudaryti palankias sąlygas tiesioginiam kontaktų užmezgimui – įvykdytas sėkmingai!
Renginį organizavo LCCUK, o partneriais tapo Lietuvos Respublikos Ambasada Londone/Lithuanian Embassy in London, Užsienio reikalų ministerija, „Grįžtu LT“, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė.
Projektas įgyvendinamas iš dalies finansuojant Užsienio reikalų ministerijai.
Dėkojama renginio organizatoriams ir dalyviams už šiltą priėmimą, įkvepiančias diskusijas bei naujas bendrystes, kurios tikimės tęsis ir toliau!