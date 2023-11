Lapkričio 11 dieną Nostra.lt-RKL čempionate buvo sužaistos 11 rungtynių.

A divizionas

Nostra.lt-RKL savaitės rungtynėse – D. Šeškaus vedamų prieniškių pergalė

Nostra.lt-RKL savaitės rungtynėse antrąja pergale paeiliui džiaugėsi Prienų „Mačiūnai-KKSC“ (4-2). Pauliaus Ivanausko auklėtiniai išvykoje 76:71 (16:16, 20:25, 21:20 19:10) parklupdė Kazlų Rūdos “Ataka” – Kauno Kolegija (3-3).

Visų rungtynių metu virė lygi kova, o šeimininkai po trijų kėlinių pirmavo 4 taškais (61:57). Vis dėl to, lemiamame kėlinyje prieniškiams pavyko pademonstruoti geležinę gynybą, kuomet per ketvirtį praleido vos 10 taškų (19:10). Toks svečių pasirodymas per paskutines 10 žaidimo minučių leido pasiekti antrąją paeiliui bei ketvirtąją šiame sezone pergalę.

Po pergalės „Mačiūnai-KKSC“ strategas Paulius Ivanauskas džiaugėsi pergale.

„Džiaugiamės pergale, žinome, jog Kazlų Rūdoje yra sunku žaisti. Varžovai yra nepasiduodanti komanda, nesvarbu kiek žaidėjų sudėtyje turi. Mes šiandien turėjo 7 žaidėjus, bet komanda parodė charakterį. Daug kas žaidime nesisekė, procentai buvo prasti, bet tikrai gera pergalė prieš stiprią komandą“, – apie rungtynes kalbėjo prieniškių treneris Paulius Ivanauskas.

„Taip pat šią pergalę noriu skirti mūsų komandos žaidėjui Kajui Okmanui, kuris tapo tėčiu. Džiaugiamės už jį ir už visą komandą“, – sveikinimus auklėtiniui perdavė strategas.

Prienų ekipą į pergalę vedė Domantas Šeškus pelnęs 31 tašką, Paulius Steikūnas surinko 23 taškus.

Šeimininkų nuo nesėkmės neišgelbėjo 25 Mato Makausko pelnyti taškai, 17 taškų surinko Karolis Šarukas.

Pratęsta „Omega-Tauras“ pergalių serija

Ketvirtąją pergalę iš eilės A divizione pasiekė Kauno raj. „Omega-Tauras“ (5-1). Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai namuose 108:76 (25:16, 29:30, 22:13, 32:17) nepaliko vilčių Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ komandai (1-6).

Šeimininkai triuškinamą persvarą susikrovė po pertraukos. 8 taškų persvarą po dviejų kėlinių (54:46) susikrovę šeimininkai savo pranašumą pradėjo demonstruoti trečiajame. 18 tritaškių per rungtynes pataikę „Omega-Tauras“ krepšininkai prieš lemiamas 10 žaidimo minučių įgijo užtikrintą 17 taškų pranašumą (76:59).

Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai toliau sėkmingai didino savo pranašumą bei iškovojo dar vieną pergalę čempionate.

Penkias pergales iškovoję bei tik kartą suklupę „Omega-Tauras“ šiuo metu dalijasi pirmąją poziciją su Kauno „Žalgiris-3“ jaunaisiais krepšininkais.

Nugalėtojus į pergalę vedė 27 taškus pelnęs Vidmantas Užkuraitis, Šarūnas Vasiliauskas surinko 17 taškų, tuo tarpu Justinas Leganovič komandos draugams išdalino net 14 rezultatyvių perdavimų.

Šiaulių raj. Kuršėnų SM-„Grafų baldai“ gretose su 18 taškų išsiskyrė Gražvydas Mockus, 15 surinko Paulius Tamoliūnas, 11 taškų pridėjo Jokūbas Stropus.

Klaipėdoje – po pralaimėjimo atsitiesusio LCC tarptautinio universiteto pergalė

LCC tarptautinio universiteto krepšininkams (3-5) pavyko reabilituotis po nesėkmingų rungtynių prieš „Kupiškio“ ekipą.

Gyčio Krugelevičiaus auklėtiniai 82:76 (25:15, 22:26, 25:16, 20:29) palaužė Plungės „Olimpo“ (2-5) pasipriešinimą.

Šeimininkai visų rungtynių metu išliko pirmaujančių vaidmenyje. Po pirmojo ketvirčio klaipėdiečiai susikrovė dviženklį pranašumą (25:15), o jį atsinešė ir į lemiamą rungtynių ketvirtį (72:57).

Ketvirtajame kėlinyje svečiai iš Plungės sumažino deficitą sužaisdami rezultatyvų ketvirtį (29:20), bet per pirmuosius tris kėlinius susikrautas LCC pranašumas buvo pakankamas siekiant pergalės namuose.

Šeimininkams 25 taškus bei 37 naudingumo balus surinko Kasparas Jonauskas, Kornelijus Zikas surinko 21, Nikita Sokolov pridėjo 19 taškų.

„Olimpo“ gretose Tomas Domarkas, Rokas Kreišmontas ir Justas Grikštas surinko po 16 taškų.

Vilniuje – trečiajame kėlinyje atitrūkusių „Biržų“ pergalė

Po nesėkmingai susiklosčiusios principinės akistatos prieš „Žalgiris-3“ krepšininkus, „Rytas-MRU“ (4-3) ekipai nepavyko atsitiesti.

Lauryno Samėno auklėtiniai 76:85 (18:20, 22:18, 20:30, 16:17) turėjo pripažinti „Biržų“ (4-2) pranašumą.

Pirmoji rungtynių pusė vyko taškas į tašką ir vilniečiai į pertrauką išėjo turėdami 2 taškų persvarą (40:38).

Trečiajame kėlinyje svečiai iš „Biržų“ demonstravo rezultatyvų žaidimą (30:20) ir pasiklojo pamatus pergalei (68:60).

Ketvirtajame kėlinyje biržiečiams pavyko išsaugoti susikurtą pranašumą ir džiaugėsi iškovota pergale išvykoje.

Nugalėtojams Dovydas Rimkus pelnė 23 taškus, Tomas Butrimas surinko 15, Darius Griškėnas pridėjo 12.

Vilniečiams 18 taškų pelnė Ignas Urbonas, Gabrielius Jokubauskas surinko 15, Erikas Sirgėdas pridėjo 12 taškų.

B divizionas

Be pralaimėjimų žengiančios Radviliškio ir Utenos komandos

Dar vieną pergalę Nostra.lt-RKL B divizione pasiekė Radviliškio KK „Radviliškis-ŠSPC“ (6-0).

Luko Pipiro auklėtiniai namuose 92:74 (28:20, 22:10, 19:19, 23:25) nugalėjo Šiaulių KA „Saulė-ŠSG“ (3-2).

Šeimininkai dviženklį pranašumą įgijo dar pirmoje rungtynių pusėje. Po dviejų kėlinių komandas skyrė 20 taškų (50:30). Tokio pasirodymo pirmoje rungtynių pusėje Radviliškio ekipai užteko siekiant dar vienos užtikrintos pergalės.

Po pertraukos vyko lygus žaidimas. Radviliškiečiai išlaikė sukauptą didžiulę persvarą bei pasiekė jau 6 pergalę iš eilės.

Nugalėtojus į pergalę vedė 25 taškus pelnęs Daivaras Pakarklis, Robertas Balčius surinko 16, Aivaras Kvederavičius pridėjo 13 taškų.

Šiauliečiams Adrijus Kozys pelnė 17 taškų, Deividas Žukauskas surinko 15, Aurido Urbono kraityje – 13 taškų.

Taip pat be pralaimėjimų žygiuoja Utenos „Juventus-Užpaliai“ (7-0), kurie išvykoje 71:61 (15:18, 18:13, 27:19, 11:11) parklupdė Alytus SRC ekipą (1-5).

Pirmoje rungtynių pusėje uteniškiams nepavyko įrodyti savo pranašumo (33:31). Vis dėl to, neklumpantys „Juventus-Užpaliai“ krepšininkai po pertraukos atitrūko nuo savo varžovų ir susikrovė dviženklę persvarą (70:60.)

Ketvirtajame kėlinyje vyko nerezultatyvi kova (11:11), o uteniškiai pasiekė septintąją pergalę bei kartu su Radviliškio klubu yra vienintelės nepatyrusios pralaimėjimo visame Nostra.lt-RKL čempionate.

Nugalėtojus į pergalę vedė Ernestas Leipus pelnęs 13 taškų, po 11 surinko Tomas Mackonis, Titas Didžgalvis ir Žygimantas Bareikis.

Alytiškiams Otas Vaitulevičius pelnė 11 taškų, Dovydas Lisauskas surinko 10 taškų.

Kiti lapkričio 11-osios Nostra.lt-RKL čempionato rezultatai:

A divizionas

„Raseiniai“ 96:72 (30:22, 26:13, 20:17, 20:20) Akmenės r. SC-“Akmenės kraštas”;

„Tauragė“ 79:72 (14:11, 25:15, 21:21, 19:25) „Kupiškis“;

Kėdainių sporto centras 80:70 (31:11, 18:23, 18:14, 13:22) Šilalės „Lūšis“.

B divizionas

LKSK-Gijos Klinikos 68:79 (18:27, 13:19, 17:17, 20:16) Gargždų SC;

BC „Trakai-Magnus“ 108:77 (30:22, 29:12, 29:26, 20:17) KK „Trakai“.