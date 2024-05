Pamenate laikus, kai veja būdavo pjaunama tik su stūmomomis benzininėmis vejapjovėmis? Nors nostalgija gali apimti pagalvojus apie tą vasaros garso takelį, technologijos šuoliais žingsniais veržiasi į priekį ir siūlo geresnius sprendimus. Robotas žoliapjovė – išmanus įrenginys, kuris pasirūpins jūsų veja visiškai autonomiškai, leisdamas jums mėgautis laisvalaikiu be vargo.

Robotų žoliapjovių įvairovė ir kainos

Lietuvos rinkoje gausu įvairių robotų žoliapjovių – nuo biudžetiškesnių iki prabangių modelių su išmaniosiomis programėlėmis ir papildomu funkcionalumu. Kainos svyruoja nuo 700 iki 5000 eurų, tad išsirinkti tinkamą variantą tikrai nebus sunku. Štai keli gerai Lietuvoje žinomi prekių ženklai:

● Husqvarna: Šis Švedijos gamintojas garsėja savo patikimumu ir ilgaamžiškumu.

● Ambrogio: Italų gamintojo robotai žoliapjovės pasižymi inovatyviomis technologijomis ir stilingu dizainu.

● Segway: Taip, tas pats elektrinių paspirtukų gamintojas! Segway taip pat siūlo ir robotus žoliapjoves, kurie išsiskiria savo manevringumu.

● Worx: Šis vokiečių gamintojas siūlo platų robotų žoliapjovių asortimentą įvairiems poreikiams ir biudžetams.

● Ecovacs: Ši Kinijos kompanija garsėja savo išmaniosios namų technikos sprendimais, o tarp jų – ir robotais žoliapjovėmis.

● Greenworks: Šis gamintojas siūlo aplinkai draugiškus sprendimus, tad jų robotai žoliapjovės yra puikus pasirinkimas ekologiškiems žmonėms.

Ar žinojote? Vienas robotas žoliapjovė per sezoną gali nupjauti tiek žolės, kiek jos užtektų padengti keturis futbolo stadionus! Be to, šie įrenginiai dirba taip tyliai, kad galite net nepastebėti jų krupščiai zujinančių jūsų veja.

„Pastebime tendenciją, kad žmonės vis labiau domisi robotais žoliapjovėmis su išmaniosiomis programėlėmis. Šios programėlės leidžia ne tik valdyti ir stebėti robotą, bet ir nustatyti skirtingų zonos pjovimo grafiką bei aukštį. Pavyzdžiui, galite nurodyti robotui, kad aplink rožių krūmus žolę nuplautų trumpiau, o vaikų žaidimų aikštelėje paliktų ją šiek tiek aukštesnę.“ – komentuoja Justinas Lekevičius, Lazy House robotics salono vadovas

Robotų žoliapjovių privalumai:

● Sutaupytos darbo valandos: Palyginti su įprasta benzinine vejapjove, robotas žoliapjovė gali sutaupyti daugybę laiko. Paskaičiuota, kad per sezoną jis gali „išlaisvinti“ iki 100 darbo valandų, kurias galite skirti poilsiui, hobiams ar tiesiog nieko neveikimui hamake!

● Mažesnės elektros sąnaudos: Robotas žoliapjovė sunaudoja kur kas mažiau energijos nei benzininė vejapjovė. Didžiausia jų elektros energijos sąnaudos siekia vos kelis eurus per mėnesį. Be to, jie prisideda prie švaresnės aplinkos, nes neišmeta teršalų į orą.

Robotas žolipajovė – nuo ko pradėti?

„Renkantis robotą žoliapjovę, labai svarbu atsižvelgti į savo vejos plotą. Nepamirškite, kad kai kurie modeliai gali veikti tik riboto dydžio teritorijose. Taip pat svarbu įvertinti reljefo sudėtingumą – kai kurie robotai sunkiau įveikia šlaitus ar dirba nelygiu paviršiumi.“ – dalinasi patarimais Lazy House robotics ekspertas.

Apibendrinimas

Robotas žoliapjovė – modernus ir patogus sprendimas vejos priežiūrai. Jis gali sutaupyti jūsų brangaus laiko ir pastangų, o taip pat yra ekologiškesnis pasirinkimas nei tradicinės benzininės vejapjovės. Prieš įsigydami robotą žoliapjovę, pasikonsultuokite su specializuotų parduotuvių darbuotojais, kurie padės išsirinkti tinkamiausią modelį pagal jūsų vejos plotą, biudžetą ir poreikius. Mėgaukitės gražia ir tvarkinga veja be vargo!