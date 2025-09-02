Šeimos kortelės turėtojai kviečiami pasinaudoti papildoma galimybe – 50 proc. nuolaida bilietams į kino seansus (1 kartą per 2 savaites).
Rugsėjo repertuaras:
- „Kapitonas Kardadantis ir Grelio grafienė“ (rugsėjo 1–14 d.)
- „Svajonių keliai“ (rugsėjo 1–14 d.)
- „Eli ir jos monstrų komanda“ (rugsėjo 1–7 d.)
- „Blogiukai 2“ (rugsėjo 1–14 d.)
- „Augintinių ekspresas“ (rugsėjo 5–21 d.)
- „Heidi ir mažasis lūšiukas“ (rugsėjo 12–25 d.)
- „Magiškų gyvūnų mokykla“ (rugsėjo 19–30 d.)
- „Gabės lėlių namai. Filmas“ (rugsėjo 26–30 d.)
Vieta: Kino teatras „Spindulys“, Kauno g. 13, Marijampolė.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija