Įprastą ir dažnai jau pabodusį tradicinį bulvių apkepą galime pasigaminti kitaip – dalį tarkių keisdami daržovėmis.

Pasak „Rimi“ technologės Linos Barčaitės, ruduo – pats metas ruošti apkepus su kuo įvairesnėmis nebrangiomis daržovėmis: cukinijomis, kaliaropėmis, morkomis, pastarnokais ir populiariaisiais moliūgais, kurių panaudojimo virtuvėje galimybės išties begalinės. Tuo tarpu, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad superdaržove vadinami moliūgai gali puikiai praturtinti mitybos racioną – juose gausu naudingų mineralų ir vitaminų, dėl to pravartu juos užsišaldyti gabaliukais ar susimalti tyrę sriubai.

Naudingi besirūpinantiems kūno linijomis

Pasak dr. E. Gavelienės, moliūgas – nebrangi ir nekaloringa daržovė, tinkanti tiek vaikams, tiek ir senyvo amžiaus žmonėms. Be to, įtraukti į savo mitybos racioną ją reikėtų ir skaičiuojantiems kalorijas: iš moliūgų galima ruošti ne tik trintas sriubas, bet juos panaudoti ir kepiniams, keičiant juose dalį miltų.

„Moliūguose gausu mineralinių medžiagų: kalio, vario, mangano, šiek tiek geležies. Ši daržovė turtinga skaidulomis ir antioksidantais – beta karotenu bei liuteinu, reikalingu žmogaus regai. Be to, moliūguose galima rasti tiek vandenyje, tiek ir riebaluose tirpių vitaminų: A, C, E ir K – pastarasis itin reikalingas kraujo krešumui, kaulų būklei bei kitoms žmogaus organizmo funkcijoms palaikyti. Vertingos yra ir moliūgų sėklos, kuriomis galima skaninti salotas ar sriubas. Apskritai, moliūgas yra vienas iš nedaugelio produktų, kuris įvairiais pavidalais privalo rasti vietą žmogaus mitybos racione“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Kaip juos ilgiau išlaikyti šviežius

Nors moliūgai yra sezoninė daržovė, juos valgyti galima ištisus metus – užšaldyti ar kitaip užsikonservuoti žiemai. Tai ypač gera išeitis, kai nėra rūsio, kuriame būtų galima laikyti ir saugiai padėti moliūgą. Sviestiniais moliūgais prekiaujame visus metus, parduotuvėse jų nepritrūksta. Bet jei nusipirkote ar gavote dovanų iš giminaičių jų daugiau, geriausia moliūgus laikyti sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio bei tiesioginių saulės spindulių. Nors ilgiausiai moliūgus išlaikyti pavyks rūsyje, tačiau šias daržoves galima sandėliuoti ir bute – balkone, tamsesniame kambaryje ar sandėliuke. Tačiau tokiu atveju svarbu, kad šalia moliūgų nebūtų šildymo įrenginių. Taip pat, juos galima apdengti audeklu, kad daržovė nebūtų veikiama šviesos.

Pasak specialistės, jei dalį moliūgo jau spėjote panaudoti, likusį jo minkštimą rekomenduojama apsukti maistine plėvele ir įdėti į šaldytuvą. Taip moliūgas išsilaikys dar bent savaitę ir jį toliau bus galima naudoti įvairiuose patiekaluose: troškinyje, sriuboje ar kepinyje.

L. Barčaitė siūlo pasigaminti bulvių ir moliūgų apkepą, kuris nekainuos nė 2 eurų.

Apkepui reikės:

400 g bulvių – 0,39 eur/1kg;

250 g moliūgo – 0,99 eur/1kg;

1 svogūnas – 0,69 eur/1kg;

1 kiaušinis – „Rimi Basic“ 1,39 eur/10 vnt.;

Aliejaus kepimo formai patepti;

Druskos, pipirų ir mėgstamų prieskonių.

Gaminimo eiga:

Bulves ir moliūgą nulupame ir sutarkuojame trintuve stambiais šiaudeliais.

Įmušame kiaušinį, dedame prieskonius ir išmaišome.

Masę dedame į kepimo formą, pateptą aliejumi, ir kepame 170 C laipsnių temperatūroje apie 1 valandą, kol gražiai apskrus.

Pastaba: Daržovių kiekius galima keisti dedant daugiau moliūgo, tuomet apkepas bus saldesnis. Jeigu norite, kad apkepas būtų tvirtesnis, įmaišyti iporą šaukštų miltų. Valgykite su jogurtu ar grietine.

Skanaus!