LTG grupės geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė „LTG Infra“, didindama pervažų saugumą bei patogesnį susisiekimą per jas, modernizuos 14 prioritetinių geležinkelio pervažų.
Pervažas planuojama modernizuoti stotyse ir (ar) tarpstočio ruožuose, kur yra intensyvus traukinių ir automobilių eismas: Panevėžys–Subačius, Gustonys–Panevėžys (Panevėžio stotis), Šilutė–Stoniškiai (Šilutės stotis), Kyviškės–Valčiūnai, Lentvaris–Senieji Trakai (Lentvario stotis), Klaipėda–Rimkai, Senieji Trakai–Rūdiškės (Rudiškių st.), Kazlų Rūda–Vinčai, Skapiškis–Rokiškis, Vinčai–Marijampolė (Vinčų st.), Valkininkai–Matuizos (Valkininkų st.), Matuizos–Vilkyčiai, Matuizos–Varėna (Matuizų st.).
„Eismo dalyvių saugumas – vienas svarbiausių mūsų tikslų. Nuosekliai investuojame į infrastruktūros atnaujinimą ir inovacijas, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su atsakingomis institucijomis, kad ugdytume vairuotojų ir pėsčiųjų atsakingą elgesį. Tik bendromis pastangomis galime pasiekti, kad eismas pervažose būtų saugesnis, o žmonių gyvybės – apsaugotos“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
14-oje numatomų modernizuoti pervažų bus atnaujinta pervažų signalizacijos įranga, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Dalyje pervažų įrengtos pėsčiųjų perėjos signalizacijos, kliūties aptikimo ir kelio būklės nustatymo sistemos bei informacinės švieslentės.
Anot „LTG Infra“ vadovo Vyčio Žalimo, nors pervažų modernizavimas reikalauja daug investicijų, „LTG Infra“ didžiausias prioritetas – dar saugesnis ir patogesnis eismas per geležinkelio pervažas.
„Mes nuosekliai dirbame tam, kad nelaimių skaičius nuolat mažėtų, o žūčių geležinkelyje visiškai neliktų. Susisiekimo ministerijos iš ES Sanglaudos fondo skirtas dalinis finansavimas, kuris leis mums modernizuoti dar 14-a mūsų tinkle esančių prioritetinių pervažų, svariai prisidės prie šių tikslų bei padės mums užtikrinti dar saugesnį traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą“, – sako V. Žalimas.
Pervažas modernizuos konkursą laimėjusi įmonė UAB „Fima”. Numatoma darbų vertė virš 5,6 mln. eurų be PVM. Darbus planuojama atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos.
Susisiekimo ministerija, kartu su „LTG Infra“, ištyrusi geležinkelio tinklo viešo naudojimo pervažas, yra atrinkusi modernizuoti 24 prioritetines pervažas, kurios patenka į Tarptautinių transporto koridorių (TEN-T) Šiaurės jūra –Baltijos jūra linijas Vilnius–Klaipėda ir Kaišiadorys–Kybartai bei kitas svarbias magistralines linijas, kurios modernizuojamos ES fondų lėšomis. Artimiausiu metu planuojami kito etapo TEN-T pervažos linijoje Vilnius–Klaipėda modernizavimo darbai. Be to, šiuo metu „LTG Infra“ savo lėšomis yra modernizavusi dar 11 pervažų.
Primename, kad „LTG Infra“ yra pasirašiusi 3,5 mln. EUR vertės sutartį dėl 9 prioritetinių, TEN-T koridoriuje esančių, pervažų Vilnius–Klaipėda modernizavimo. Visos 9 pervažos šiuo metu jau yra modernizuotos. Šis projektas taip pat dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.
Be to, pirmajame pervažų saugumo didinimo programos etape pervažos tarpstočiuose Lentvaris–Vievis ir Kyviškės–Valčiūnai rekonstruotos į dviejų lygių susikirtimus – pastatytas viadukas ir tunelis.
