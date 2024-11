Įsibėgėjęs rudens sezonas su savimi atsinešė ne tik šaltus orus, bet ir juos lydinčius sezoninius susirgimus – pranešama apie išaugusį peršalimo, gripo ir kitų virusinių ligų skaičių. Visgi, sveikatos specialistų teigimu, atėjęs šaltasis sezonas tikrai neprivalo būti ligų pranašu – susirgimų galima išvengti stiprinant imunitetą ir rūpinantis savimi.

Auga registracijų pas gydytojus skaičius

Pasak sveikatos paslaugų platformos manodaktaras.lt vadovo Martyno Burbos, šaltuoju metų laikotarpiu dažniausiai pasireiškia virusinės infekcijos: įvairūs peršalimai, gripas, COVID-19 ir kiti panašaus pobūdžio susirgimai.

„Apie įsibėgėjusį ligų sezoną mums pirmiausia praneša išaugęs registracijų pas šeimos bei vaikų ligų gydytojus skaičius – rudenį ir žiemą savo platformoje fiksuojame iki 30 proc. daugiau registracijų pas pirmo lygio gydytojus. Taip pat šiuo laiku daugiau žmonių renkasi nuotolines konsultacijas, taip specialistus pasiekdami ne tik patogiau, bet ir greičiau, kas itin aktualu susirgus ūmine liga“, – pasakoja M. Burba.

Draudimo bendrovės ERGO Gyvybės draudimo departamento vadovė Baltijos šalyse Vaida Jauneikaitė-Prakienė pastebi, kad rudenį gyventojai, turintys papildomą sveikatos draudimą, dažniau jį naudoja vaistams nuo skausmo ar temperatūros mažinimui, antibiotikams, vaistams nuo peršalimo bei kvėpavimo takų infekcijų įsigyti.

„Papildomas sveikatos draudimas ligų atvejais leidžia sumažinti finansinę naštą. Tačiau kartais šių išlaidų galima išvengti ir tiesiog stiprinant sveikatą – tiek vartojant vitaminus, tiek rūpinantis sveika mityba, sportuojant“, – tvirtina V. Jauneikaitė-Prakienė.

Stiprinti imunitetą padeda ir mityba

Tyrimai rodo, kad itin didelę įtaką mūsų imuninės sistemos stiprumui turi būtent gyvenimo būdo pasirinkimai: mityba, fizinis aktyvumas, netgi miego trukmė. Pavyzdžiui, žmonėms, kurie miega trumpiau nei 6 valandas, tikimybė susirgti peršalimo ligomis yra kur kas didesnė nei tiems, kurie miega rekomenduojamas 7-9 valandas.

„Be abejo, vien tik gero miego neužteks. Norintiems rečiau sirgti specialistai rekomenduoja daugiau laiko leisti gryname ore, užsiimti aktyvia veikla, rūpintis sveika mityba ir tą daryti kasdien. Pavyzdžiui, į valgiaraštį įtraukti daugiau daržovių ir vaisių, turinčių vitamino C, kuris yra puikus ginklas kovojant su virusais. Be to, kai įmanoma, rinktis sezonines gėrybes – jose vitaminų ir kitų organizmą stiprinančių maisto medžiagų bus daugiausia“, – pataria M. Burba.

Kalbant apie vitaminus, sveikatos specialistai ragina kartu su vitaminu C neužmiršti vitamino D svarbos. Šaltuoju metų laiku dažniausiai su saulės šviesa gaunamo vitamino ilgainiui ima trūkti, tad vitamino D papildai gali tapti dar viena priemone imunitetui stiprinti.

Padeda ir elementari profilaktika

Galiausiai, riziką susirgti padeda sumažinti ir įvairios prevencinės priemonės. Specialistų teigimu, efektyviausia prevencinė priemonė prieš gripą ir COVID-19 vis dar išlieka skiepai, tad norintys apsisaugoti raginami apie šią galimybę konsultuotis su šeimos gydytojais. Nuo kitų virusų ir bakterijų apsisaugoti padeda bendrinių higienos rekomendacijų laikymasis: dažnas rankų plovimas, paviršių dezinfekcija, patalpų vėdinimas.

„Kruopščiai ir dažnai plaudami rankas, dezinfekuodami dažniausiai liečiamus paviršius, vėdindami patalpas galime apsaugoti ne tik save, bet ir savo artimuosius bei kolegas. Apskritai, derinant profilaktiką ir organizmo stiprinimą daugeliui virusų galima užkirsti kelią ir šaltąjį sezoną sutikti sveikiems“, – sako M. Burba.