Spalio 9 d. Marijampolės dramos teatre vyks ypatingas Vietos savivaldos dienos renginys – „Savivaldos gyvybė 2025“ apdovanojimai.
Tai šventė, skirta tiems, kurie nuoširdžiai kasdien kuria mūsų savivaldybę. Kartais jų darbas nepastebimas iš pirmo žvilgsnio, tačiau būtent jų dėka mūsų kraštas pulsuoja bendryste, rūpesčiu ir augimu.
Kviečiame gyventojus tapti šios šventės dalimi – išrinkti tuos, kurie labiausiai verti metų nominacijų. Šiemet pagerbsime Metų seniūnaitį, Metų bendruomenės pirmininką ir Metų seniūną. Už vieną kandidatą kiekvienoje kategorijoje galite balsuoti iki rugsėjo 30 d.
Balsavimas čia.
Nominacijos bus įteiktos ir labiausiai pastebėtiems Savivaldybės administracijos darbuotojams.
„Savivaldos gyvybės“ pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Marijampolės savivaldybė – tai gyvas organizmas, nuolat besikeičiantis, augantis ir gražėjantis. Ji gyva ne vien pastatais ar projektais, bet ir žmonėmis. Žmonėmis, kurių degančios akys, širdžių šiluma ir darbštumas kasdien suteikia gyvybės mūsų kraštui.
Ši šventė – padėka jiems. O jūsų balsas – gražiausias įvertinimas už nuoširdų darbą bendruomenės labui.