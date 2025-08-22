Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda kartu su vicemerais Artūru Visockiu, Ričardu Bagdanavičiumi bei Savivaldybės administracijos direktoriumi Nerijumi Mašalaičiu apsilankė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“. Įmonėje juos pasitiko direktorius Ričardas Čėsna ir direktoriaus pavaduotojas Darius Blažauskas.
Vizito metu buvo aptarta įmonės veikla, svarbiausi einamieji darbai, pasidalinta įžvalgomis apie kylančius iššūkius bei ieškota sprendimų, kaip dar efektyviau organizuoti šilumos ūkio valdymą. Savivaldybės vadovai taip pat apžiūrėjo bendrovei priklausančius, bet kol kas nenaudojamus pastatus – diskutuota apie galimus jų pritaikymo scenarijus, kurie būtų naudingi bendruomenei ir kurtų pridėtinę vertę miestui.
Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos teigimu, šilumos ūkio valdymas yra jautri ir kiekvienam gyventojui aktuali sritis. Pasak jo, savivaldybei itin svarbu užtikrinti, jog paslaugos būtų teikiamos patikimai ir už prieinamą kainą. „Šilumos tinklai yra mūsų savivaldybės infrastruktūros stuburas – nuo jų veiklos priklauso kasdienė žmonių gerovė. Džiaugiuosi matydamas, kad įmonė, dirbdama su nauja vadovų komanda, atsakingai žvelgia į ateitį ir ieško sprendimų, kurie leis tobulėti bei kurti pridėtinę vertę bendruomenei“.
Priminsime, kad nuo šių metų liepos 1 d. „Marijampolės šilumos tinklai“ sugrįžo į savivaldos rankas. Įmonės susigrąžinimas buvo atsakingas žingsnis, tačiau jis įvyko sklandžiai. Šiandien akivaizdu, kad įmonė, vadovaujama naujos komandos, dirba kryptingai ir tvirtai žvelgia į ateitį.