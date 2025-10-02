Šeimos kortelės turėtojai kviečiami pasinaudoti papildoma galimybe – 50 proc. nuolaida bilietams į kino seansus (1 kartą per 2 savaites).
Rugsėjo repertuaras:
- „Gabės lėlių namai. Filmas“ (spalio 3–12 d.)
- „Užsispyrusi Pelenė“ (filmas bus demonstruojamas spalio 3–16 d.)
- „Didžiosios lenktynės po Europą“ (spalio 10–30 d.)
- „Šuo, kuris keliavo traukiniu 2“ (spalio 17–26 d.)
- „Broliai lokiai: Ateities nuotykis“ (spalio 17–26 d.)
- „Monstrų vakarėlis“ (spalio 24–31 d.)
- „Flykas“ (nuo spalio 31 d.)
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija