Lapkričio mėnesį Šeimos kortelės turėtojai gali stebėti specialius kino seansus kino teatre „Spindulys“.
Filmai:
- „Monstrų vakarėlis“ – lapkričio 1–3, 5–9 d.
- „Didžiosios lenktynės po Europą“ – lapkričio 1, 5, 6 d.
- „Šuo, kuris keliavo traukiniu 2“ – lapkričio 2–4 d.
- „Flykas“ – lapkričio 2, 3, 5–9 d.
- „Sniego karalienė: Šiaurės pasaka“ – lapkričio 8–16 d.
- „Momo ir laiko paslaptis“ – lapkričio 14–23 d.
- „Zootropolis 2“ – lapkričio 28–30 d.
Turintiems Šeimos kortelę taikoma 50 procentų nuolaida bilietams vieną kartą per dvi savaites.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija