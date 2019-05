Birželio 8 d., Marijampolėje, „Sūduvos“ sporto stadione, (Sporto g. 1) nuo 11 val. VšĮ šunų dresūros mokykla „Komanda“, kartu su Marijampolės savivaldybe, organizuoja renginį – šeimų ir šunų šventė „Kartu mes komanda“, kuriame kviečiamos dalyvauti šeimos su savo augintiniais – šunimis. Renginio globėjas Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Tikimasi, kad renginyje dalyvaus apie 200-300 šeimų su augintiniais, ar be jų. Renginio tikslas – suburti šunis auginančius šeimas, aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, pristatyti įvairias šunų sporto šakas, skatinti žmonių su augintiniais fizinį aktyvumą, sąmoningumą.

Renginio metu bus organizuojamos bėgimo su šunimis varžybos, kuriose, šunys bėgs kartu su šeimininkais ar be jų. Bėgimo varžybos bus dviejų etapų: profesionalai ir mėgėjai, o mėgėjų etapas dar skirstysis į dvi kategorijas – didelių veislių šunys ir mažų veislių šunys. Toks skirstymas sugalvotas, kad būtų teisinga konkurencija. Šią pramogą bus skatinami pabandyti vaikai su savo augintiniais, jie galės išbandyti savo ir augintinių jėgas trumpose trasose. Visi norintys galės išbandyti kliūčių ruožą. Koks jis..? Paliekame mažą intrigą…

Renginio metu bus pristatomos įvairios šunų veislės, šunims skirtos sporto šakos, bei aktyvūs laisvalaikio praleidimo būdai. Profesionalūs šunų dresuotojai praves parodomąsias programas su šunimis, suteiks reikiamos informacijos šunų augintojams jiems rūpimais šunų auginimo, dresavimo klausimais.

“Lėkščiasvydis – itin azartiškas ir smagus sportas Jums ir Jūsų šuniui. Šio sporto esmė – šuo turi ore pagauti išmestą lėkštę. Lėkščiasvydis dažnai yra vadinamas tingių šeimininkų sportu. Manote, mesti lėkštę nėra sudėtinga? Tik 10 000 metimų ir Jūs GALBŪT mokate ją mesti. 🙂

Sportuoti gali įvairiaus amžiaus, veislių, sveiki šunys, turintys grobio instinktus ir norintys žaisti. Šiame sporte svarbiausia – vizganti šuns uodega ir šeimininko šypsena. Su lėkčiasvydžio sportu Jus supažindins šio sporto pradininkai Lietuvoje – šunų sporto klubas CRAZYfoxes.”

Jei mėgstate šokti, bet neturite šokių partnerio, pasikvieskite į kompaniją augintinį. Šunų elgsenos specialistai sako, kad šokiai su šunimis („fristailas“) – puiki priemonė pakoreguoti gyvūno elgseną, suteikti jam daugiau pasitikėjimo savimi ir viena geriausių priemonių užmegzti tvirtą ryšį su augintiniu. Be to – tai be galo linksmas užsiėmimas. Tiek šokantiems, tiek žiūrintiems. Apie tai Sondra Jonceva ir Veslava Citovič-Rul, LKD dresuotojos, Canine freestyle klubo įkurėjos.

“Skaitymas su šunimi” – skaitymas su šunimi nėra tikroji kaniterapija kaip daugelis įsivaizduoja. Skaitymo sesijų tikslas yra sukurti malonią atmosferą ir formuoti su skaitymu susijusias malonias asociacijas. Malonūs išgyvenimai, susiję su skaitymu ir bendravimu su šunimi, skatina vaikus drąsiau skaityti, laisviau jaustis ir atsikratyti baimių.

Tai daugiau nei susitikimas su šunimi

Bet šiek tiek mažiau nei edukaciniai užsiėmimai su šunimi

Tai ne kaniterapija

Apie visai tai papasakos kaniterapijos asociacijos narė Veslava Citovič-Rul

Su auksaspalviu retriveriu Gongu jau antrus metus “skaitome” Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje, Vilniuje.

Tai tik keletas veiklų kurias pamatysite, apie kurias išgirsite.

Ateikite, atvažiuokite, būkime drauge, nes kartu mes komanda!!!

Renginys NEMOKAMAS