Skaitymas su vaikais: ką svarbu žinoti ir kuo tai naudinga?

Skaitymas – tikra pramoga ir vaikams, ir suaugusiems. Be to, ši veikla yra išties naudinga. Skaitymas lavina žmogaus vaizduotę, plečia žodyną, gerina atmintį, dėmesio koncentraciją, mažina stresą. Padeda žmogui labiau suprasti save, savo norus, jausmus, mintis. Vaikai susipažįsta su emocijomis, nuotaikomis, geba lengviau suprasti, ką jaučia, įvardinti savo jausmus, pagerėja jų kalbos ir rašymo įgūdžiai. Tai tik maža dalis to, ką gero suteikia knygos.

Skaitymas su vaikais nuo gimimo

Kol vaikas nemoka skaityti, tol jam skaito tėvai, močiutės. Daug kas klaidingai galvoja, jog skaityti vaikams reikia tada, kai jie jau viską supranta. Tai netiesa. Skaityti vaikams ir su vaikais patariama nuo pat mažų dienų. Pegasas.lt internetinėje parduotuvėje rasite knygučių patiems mažiausiems. Pasirinkite filtrą „kūdikiams“ arba „lytėjimo knygelės“.

Jie nepažįsta raidžių, žodžių, tačiau girdi, kaip Jus su jais bendraujate. Minkštos knygutės supažindina su lytėjimu, muzikinės – su garsais. Kaip daro šuniukas? Paklausiate. Kur pasislėpė šuniukas? Parodyk. Paglostyk. Tai ne tik žaidimas. Vaikas tai girdi ir netrukus bandys atkartoti. Jis bendrauja su Jumis. Pabandykite vienerių metų vaikui kažką vaizdingai papasakoti rodydami jam paveiksliukus. Jis tikrai susidomės. Ir čia pagrindinė nauda nėra tik žodžių mokslas. Vaikas supranta, jog knyga, tai kažkas smagaus, gero. Tai kažkas, kas padeda tėvams bendrauti su vaikais. Jeigu tokiame amžiuje knyga vaikui asocijuosis su kažkuo teigiamu, vėliau meilė knygoms tik augs, tereikia rodyti pavyzdį.

Pasakos prieš miegą

Pasiruošimas miegui, tai savotiškas ritualas ir nusiraminimo metas. Pasaka prieš miegą – neatsiejama jo dalis. Pasakų pasirinkimas toks gausus, kad suaugusiems šiandien net pavydu. Apie jausmus, emocijas, apie fantastinį pasaulį, draugystę, mėgstamiausius herojus, lietuvių liaudies ir kitos pasakos, kurias lengvai galite rasti internetu Pegasas.lt knygyne.

Nepaleiskite šio ritualo, skaitykite su vaikais kiekvieną dieną ir net nepastebėsite, kaip greitai skaitymą įsimylės ir jie.

Skaitymas mokantis skaityti

Jeigu nuo pat mažų dienų knyga buvo draugas, vaikas dažniausiai su dideliu noru pradės mokytis skaityti. Tam svarbu išrinkti tinkamas knygas, kurios tiktų besimokantiems skaitymo. Didelis noras ir užsidegimas padės ne tik sklandžiau skaityti, bet ir žadins norą pažinti vis daugiau knygų. Pagirkite, paskatinkite, padėkite.

Svarbu žinoti, jog niekada nėra vėlu. Mes vis sakome, jog svarbu skaityti vaikams nuo pat mažų dienų, tačiau, jeigu to nedarėte, nenusiminkite. Imkite ir pradėkite dabar. Po truputį, palaipsniui, su meile ir pagarba knygai. Juk būna, kad niekada neskaitęs knygų žmogus, šį malonumą atranda tik būdamas vidutinio amžiaus ar net vėliau.

Skaitymas su paaugusiais vaikais

Daug tėvų klaidingai galvoja, jog paaugę vaikai, kurie jau moka skaityti, nenori draugijos. Kaip paskatinti skaityti, jei vaikas jau turi savo nuomonę, pomėgius, požiūrį ir t.t.? Tik ne per prievartą, o savo pavyzdžiu. Juk būna akimirkų, kai su vaiku esate kartu, tačiau atskirai? Tarkime esate viename kambaryje, tačiau užsiimate skirtinga veikla. Su knygomis gali būti taip pat. Atsisėskite prie stalo ar tik kur Jums patogu ir skaitykite. Jūs vienokią knygą, o sūnus/dukra kitokią. Patikėkite, tai kur kas geriau, nei kad abu naršytumėte soc. tinkluose. Dar daugiau – tai suartina. Jūs abu skaitote, jaučiate meilę ir pagarbą knygai, ją išreiškiate ir esate kartu. Po skaitymo galite pasidalinti savo įspūdžiais, mintimis apie tai, ką skaitėte, bet tikrai nebūtina.

Skaitymas su vaikais naudingas, nepriklausomai nuo to ar skaitote su prieš metus gimusiu vaiku, ar ikimokyklinuku, o gal su paaugliu. Skaitykite vaikams ir su vaikais.