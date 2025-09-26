Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Marijampolės savivaldybės administracija, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose produktų gamybą, jų vartojimą, o kartu ir verslo plėtrą Marijampolėje, rengia konkursą „Sukurta Marijampolėje 2025“.
Trečią kartą Marijampolėje organizuojamo konkurso vienas iš tikslų – tai suaktyvinti verslo bendruomenę bei suteikti galimybę pristatyti Marijampolės regione kuriamus inovatyvius, išskirtinius produktus ar paslaugas.
Verslininkai, norintys dalyvauti šiame konkurse, iki 2025 spalio 31 d. 17 val. kviečiami pateikti paraiškas – anketas ir gaminio/paslaugos pavyzdį (dėl pavyzdžių pateikimo susisieksime asmeniškai po paraiškos pateikimo) ar nuotrauką bei laisvos formos aprašymą Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras ,,SMART Marijampolė“ adresu: Vytauto g. 17, Marijampolė, el. p.: verslas@smartmarijampolė.lt arba Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialui adresu: Laisvės g. 16, Marijampolė el.p. [email protected]
Konkurso dalyviai vertinami ir nugalėtojai nustatomi suskirsčius įmones pagal dydį į tris grupes:
1. Labai mažos įmonės – darbuotojų skaičius 1 – 9 žm.
2. Mažos įmonės – darbuotojų skaičius 10 – 49 žm.
3. Vidutinės ir stambios įmonės – darbuotojų skaičius 50-249 bei 250 ir daugiau žmonių.
Pagrindiniai gaminio (paslaugos) vertinimo kriterijai:
1. Gaminio (paslaugos) išskirtinumas, unikalumas;
2. Gaminio (paslaugos) kokybė;
3. Gaminio (paslaugos) gauti apdovanojimai nacionalinėse ir tarpt. parodose, mugėse ir kt.;
4. Vartotojų pasitenkinimas gaminiu (paslauga);
5. Inovacijų panaudojimas kuriant, gaminant gaminį ar teikiant paslaugą;
6. Gamybos, gaminio (paslaugos) ekologiškumas, draugiškumas aplinkai ir gamtai;
7. Gaminio (paslaugos) konkurenciniai pranašumai šalies ir užsienio rinkose.
Konkurso nugalėtojo paskelbimas ir apdovanojimas vyks lapkričio mėnesį, Verslo dienos šventinio vakaro metu. Nugalėtojui bus įteiktas specialus prizas „Sukurta Marijampolėje“ ir diplomas.
Konkurso nuostatus ir paraiškas – anketas galite rasti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tinklalapyje www.chamber.lt bei www.smartmarijampolė.lt