Orui vėstant vis labiau norisi šilto ir sotaus maisto, o jeigu po darbo esame pavargę – svarbu, kad galėtume jį greitai pasigaminti bei praturtinti mitybą neišleisdami daug pinigų. Prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė tokiu atveju siūlo išbandyti netradicinius vištienos ir daržovių kotletukus su grikiais. Tam, kad tilptume į biudžetą ir suteiktume naudos organizmui, gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė rekomenduoja į valgiaraštį įtraukti viso grūdo avižas, miežius, ruduosius ryžius ir grikius, kurie tinkami tiek pusryčiams, tiek vakarienei.

Vištiena – palankesnė sveikatai už raudoną mėsą

Pasak gydytojos, vištiena laikoma sveikatai palankesne nei bet kokia kita raudona mėsa dėl joje esančių lengvai virškinamų ir pasisavinamų baltymų, organizmui reikalingų vitaminų ir mineralų, taip pat mažo kiekio riebalų.

„Vištienoje yra gerai subalansuotų, žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, o vertingiausia vištienos dalis yra krūtinėlė. Ji liesesnė už kitas vištos dalis, ypač jei valgoma be odos. Geriausia rinktis ekologiškuose ūkiuose užaugintą vištieną, nes tokios mėsos įtaka yra sveikatai palankiausia, lyginant su neekologiškuose ūkiuose užaugintos mėsos sudėtimi. Ypač į tai rekomenduojama atsižvelgti perkant mėsą vaikams – jų mityboje neturėtų būti nereikalingų organizmui medžiagų“, – primena gydytoja dietologė.

Rekomenduoja lokaliai užaugintą paukštieną

Renkantis vištieną parduotuvėje, verta atsižvelgti į jos ženklinimą ir produkto pagaminimo šalį. Prekybos tinklo „Rimi“ kategorijos vadovė Ana Aleksiukienė atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje užtikrinamos geros vištų laikymo sąlygos, skiriama itin daug dėmesio mėsos kokybei.

„Kadangi kai kuriuose ūkiuose vištų auginama, palyginus, mažiau, jų gyvenimo kokybė yra geresnė, be streso, o tai turi reikšmės ir mėsos kokybei. Be to, vietinių gamintojų produkcija parduotuvių lentynas pasiekia per trumpiausią laiką, tad ji yra šviežiausia, patyrusi mažiau aplinkos sąlygų pokyčių. Pavyzdžiui, kai kuriuose paukštynuose broileriai pradedami ruošti 2 val. nakties, kad išaušus dienai šviežia paukštiena atsidurtų parduotuvių lenktynose“, – sako specialistė.

Vadovė pastebi, kad pirkėjai itin vertina lietuvišką produkciją, jos šviežumą, naudą šalies verslo sektoriui, o prekių asortimentas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas, plečiamas bendradarbiavimas su vietos gamintojais bei ūkiais.

Kaip mėsą laikyti ir apdoroti

Parsinešus vištieną namo, specialistė rekomenduoja patikrinti jos galiojimo terminą ir atkreipti dėmesį į tinkamas paukštienos laikymo sąlygas – mėsą reikėtų nedelsiant padėti į šaldytuvą, kur svarbu ją laikyti ne aukštesnėje nei +4 laipsnių temperatūroje.

Gydytoja dr. E. Gavelienė įspėja, kad, gaminant paukštieną, svarbu ją tinkamai apdoroti. „Jokiu būdu nevalgykite termiškai neparuoštos ar iki galo neiškepusios vištienos, nes taip didėja infekcijos rizika. Sveikatai palankiausias šios mėsos paruošimas – lėtai ją kepant ant silpnos ugnies orkaitėje, prieš tai pamarinavus švelniai rūgščiame padaže arba gaminant paukštieną garuose. Geriau vengti valgyti keptus vištienos gabaliukus, apvoliotus miltuose, džiūvėsėliuose ar tešloje“.

Kartais parduotuvėse pastebime specialų vištienos ženklinimą – „Užauginta be antibiotikų“. „Tai mėsa, priskiriama liesų mėsų rūšiai, turinti visas tas pačias maistines medžiagas, kaip ir įprasta vištiena. Be to, papildomų ir mėsoje nebūtinų medžiagų tokioje paukštienoje yra mažiau“, – sako gydytoja dietologė.

Grikiai – ne tik košei

Nors grikių košė yra viena mėgstamiausių daugelio šeimų pusryčių patiekalų, kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo tiek skrudintus, tiek neskrudintus grikius panaudoti ruošiant daugybę kitų patiekalų: troškinius, salotas, apkepus su daržovėmis, rizotą. Nebrangios kruopos ne tik padeda sutaupyti, bet ir atskleidžia skirtingus skonių niuansus, ruošiant jas įvairiais būdais.

Vištienos, grikių ir daržovių kotletukai, nekainuosiantys nė 4 eurų

Patiekalui reikės:

200 g vištienos šlaunelių mėsos – 2,69 eur/500g

150 g virtų „Rimi Basic“ grikių – 2,19 eur/800g

1vnt. nedidelės morkos – 1,19 eur/1kg

1 vnt. nedidelio svogūno – 0,59 eur/1kg

100g cukinijos – 0, 99 eur/1vnt.

1 vnt. „Rimi Basic“ kiaušinio – 1,39eur/10 vnt.

2 šaukštų miltų;

Druskos, pipirų ar kitų prieskonių;

Aliejus kepimui.

Gamybos eiga:

Grikius išverdame, morkas stambiai sutarkuojame ir apkepiname. Svogūną supjaustome kubeliais ir taip pat apkepiname.

Vištienos šlaunelių mėsą ir virtus grikius sumalame mėsmale.

Dedame keptas daržoves, šiaudeliais sutarkuotą cukiniją, kiaušinį, miltus ir prieskonius, viską gerai sumaišome.

Formuojame apvalios formos kotletukus ir apkepame juos aliejuje.

Skanaus!