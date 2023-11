Kaupimo antroje pensijų pakopoje tikslas – padidinti savo pajamas brandžiame amžiuje. Įsigijęs pensijų anuitetą žmogus gauna ne tik savo uždirbtą „Sodros“ pensiją, bet ir reguliarias papildomas išmokas kiekvieną mėnesį. Kaip elgtis, jei dalyvaujate antros pakopos pensijų kaupime ir netrukus sulauksite pensinio amžiaus? „Sodra“ primena svarbiausius dalykus.

Sulaukęs pensinio amžiaus, žmogus įgyja teisę nutraukti kaupimą antroje pakopoje ir gauti pensijų išmokas iš sukaupto turto. Baigti kaupimą taip pat gali žmogus, kuriam paskirta išankstinė senatvės pensija. Nuo sukauptos sumos dydžio priklauso, kokią išmoką jis galės pasirinkti: vienkartinę, periodinę ar pensijų anuiteto.

Svarbu prisiminti, kad sukakus pensinį amžių nebūtina iškart nutraukti kaupimo. Jei gaudamas senatvės pensiją žmogus dirba, jis gali toliau mokėti įmokas į pensijų fondą, kad sukauptų didesnę sumą.

Jei išėjęs į pensiją žmogus nebedirba, bet dar nenori nutraukti kaupimo, naujos įmokos nebemokamos, bet pensijų fonde sukauptas turtas toliau investuojamas ir gali uždirbti papildomą grąžą.

Išmokos rūšis priklauso nuo sukauptos sumos dydžio

Jei vis dėlto nusprendėte baigti kaupimą, pirmiausia sužinokite, kokios rūšies pensijų išmoka Jums priklauso. Jei pensijų fonde sukaupta suma mažesnė nei 5 403 eurai, galite gauti vienkartinę išmoką iš pensijų kaupimo bendrovės, kurios valdomame pensijų fonde kaupėte savo turtą, arba įsigyti pensijų anuitetą ir gauti reguliarias išmokas iš „Sodros“. Sukaupusieji nuo 5 403 iki 10 807 eurų, gali pasirinkti – gauti periodinę išmoką iš pensijų kaupimo bendrovės ar pensijų anuitetą iš „Sodros“. Jei sukaupta suma didesnė nei 10 807 eurai, privaloma įsigyti pensijų anuitetą.

Sukaupus daugiau nei 64 841 eurą, suma, viršijanti 64 841 eurą, gali būti išmokėta iškart, o už sumą iki 64 841 euro įsigyjamas pasirinktos rūšies pensijų anuitetas.

Pasirinkdami standartinį pensijų anuitetą arba standartinį pensijų anuitetą su paveldėjimo galimybe, gausite reguliarias pensijų anuiteto išmokas, kurios, priklausomai nuo Pensijų anuitetų fondo uždirbto pelno, gali būti didinamos. Jei pasirinksite atidėtąjį pensijų anuitetą, iki 85 metų gausite periodines išmokas iš pensijų kaupimo bendrovės. Priklausomai nuo investavimo rezultatų, šios išmokos didės, bet gali ir mažėti. Sulaukę 85 metų, pradėsite gauti stabilias pensijų anuiteto išmokas iš „Sodros“.

Dėl vienkartinių ir periodinių pensijų išmokų mokėjimo tvarkos reikia kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę.

Kodėl reikia „pirkti“ pensijų anuitetą?

Dėl pensijų anuiteto įsigijimo reikia kreiptis į „Sodrą“. Gyventojams dažnai kyla klausimų, ką reiškia „įsigyti pensijų anuitetą“? Ar ilgus metus mokėjus pensijų kaupimo įmokas, vėliau reikia sumokėti, norint gauti išmokas?

Antroje pensijų pakopoje kaupiama suma per visą kaupimo laikotarpį yra valdoma pensijų kaupimo bendrovės. Jei pasirenkate įsigyti pensijų anuitetą, Jūsų sukaupti pinigai pervedami „Sodros“ Pensijų anuitetų fondui, kuris gavęs šią sumą įsipareigoja visą likusį gyvenimą Jums mokėti stabilias pensijų anuitetų išmokas. Pervedamai sumai taikomas vienkartinis 2,5 proc. dydžio išskaitymas administravimo reikmėms, papildomai mokėti nieko nereikia.

Pavyzdžiui, esate sukaupę 10 807 eurus. Įsigijus pensijų anuitetą, 270,18 euro skiriama Jūsų sukauptų lėšų administravimui. Nepriklausomai nuo to, kiek metų gausite pensijų anuitetą, daugiau jokie administravimo mokesčiai nebus taikomi. Likusi suma bus skirta pensijų anuiteto išmokoms, kurias gausite reguliariai, kiekvieną mėnesį. „Sodra“ įsipareigoja, kad pensijų anuiteto išmokos nesibaigia – tai yra, net jei visa Jūsų sukaupta suma bus išmokėta, pensijų anuiteto išmoka bus mokama toliau, visą gyvenimą.

Kad būtų lengviau apsispręsti: testas, skaičiuoklė, konsultacija

Jei nusprendėte įsigyti pensijų anuitetą, apsvarstykite, kuri pensijų anuitetų rūšis Jums tinkamiausia. Atidžiai perskaitykite „Sodros“ puslapyje pateikiamą informaciją, kurioje išsamiai aptariamos pensijų anuitetų savybės.

Atlikite pensijų anuiteto rūšies pasirinkimo testą, kuris padės atsakyti į svarbiausius klausimus, pavyzdžiui, ar jums svarbi paveldėjimo galimybė? Ar priimtina kiekvieną mėnesį gauti skirtingo dydžio išmokas, o gal norėtumėte sulaukti vienodo dydžio išmokų visą gyvenimą? Ar domitės investavimu?

Pasinaudokite skaičiuokle, kad galėtumėte savarankiškai palyginti, kokią mėnesinę išmoką gautumėte pasirinkę vieną ar kitą pensijų anuiteto rūšį.

Prireikus kreipkitės konsultacijos telefonu +370 5 250 0883 arba 1883 (skambinant trumpuoju numeriu operatoriai gali taikyti padidintus tarifus). Galite taip pat pateikti paklausimą prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, arba atvykti į artimiausią „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.

Prašymas „Sodrai“ ir pensijų kaupimo bendrovei

Jei pasirinkote pensijų anuiteto rūšį, metas sudaryti sutartį. Pateikite „Sodrai“ prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo, nurodydami pasirinktą pensijų anuiteto rūšį. Tai galite padaryti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildę prašymo formą GPN22 arba atvykę į bet kurį „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių. Šį prašymą taip pat galite pateikti ir pensijų kaupimo bendrovėje, kurios valdomo pensijų fondo dalyvis esate.

Pateikus prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo, pensijų kaupimo bendrovėje pateikite prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo. Gavusi Jūsų prašymą pensijų kaupimo bendrovė sudarys pensijų išmokos sutartį ir kitą darbo dieną Jums priklausančius pensijų fondo vienetus konvertuos į pinigus.

Atkreipkite dėmesį: jei prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo pateikėte „Sodros“ klientų aptarnavimo skyriuje arba per asmeninę „Sodros“ paskyrą, prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo pensijų kaupimo bendrovei turite pateikti per 3 darbo dienas. Nespėjus pateikti prašymo pensijų kaupimo bendrovei per numatytą laiką, Jūsų prašymas dėl pensijų anuiteto įsigijimo bus anuliuotas ir Jums reikės jį pateikti iš naujo.

Išmokas gausite kiekvieną mėnesį

Įvykdžius visus prieš tai nurodytus žingsnius, Jums liks sulaukti „Sodros“ sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo. „Sodra“, atsižvelgusi į Jūsų amžių, pensijų fonde sukauptą sumą bei pasirinktą pensijų anuiteto rūšį, apskaičiuos Jums priklausančio pensijų anuiteto dydį ir savo sprendimą pateiks Jums per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui.

Jei apsigalvosite ir nenorėsite įsigyti pensijų anuiteto, per 10 darbo dienų galite pateikti nustatytos formos prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą. Tai galite padaryti atvykę į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių arba prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildę prašymo formą GPN23. Prašymo dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą pateikti per pensijų kaupimo bendrovę negalima.

Jei pensijų anuiteto neatsisakėte per 10 darbo dienų, pensijų anuiteto išmokos bus pradėtos mokėti automatiškai – papildomai Jums daryti nieko nereikia. Jas gausite į prašyme nurodytą sąskaitą, kas mėnesį nuo 17 iki 26 dienos už einamąjį mėnesį. „Sodra“ įsipareigoja, kad išmokos bus ne mažesnės nei sutarties pasirašymo dieną. Jei Pensijų anuitetų fondas uždirba pelno, išmokos gali būti indeksuojamos.