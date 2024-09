Visuomenėje paplitusios kalbos, neva obuoliai rudenį gali tapti alternatyva dantų šepetėliui ar dantų pastai, padėti išlaikyti gerą burnos sveikatą ar apsaugoti dantis nuo gedimo – tėra mitas, sako dantų higienos ekspertės.

„Dantų valymas reikalauja tokio instrumento, kaip šepetėlis, nes tik juo galima pasiekti visus paviršius. Valgant obuolį yra liečiami tik tam tikri paviršiai, ir obuolio tekstūra gali nubraukti tam tikras minkštas apnašas nuo dantų galiukų, nuo kramtomųjų paviršių, bet visose kitose vietose obuolys, kaip ir bet koks kitas maistas, nusėda kaip apnašos. Jeigu jūs, suvalgę obuolį ir nenusivalę dantų, nueinate miegoti, tai yra labai blogai“, – sako odontologijos centro „Dentamicus“ burnos higienistė Milda Dabulskienė.

Obuoliuose – daug cukraus ir rūgščių

Pasak M. Dabulskienės, obuoliuose yra labai daug cukraus ir natūralių vaisiuose esančių rūgščių.

Cukrus, anot specialistės, maitina ne tik gerąsias bakterijas, bet ir blogąsias. Pastarosios pradeda šalinti savo produktus – rūgštis, vėliau veikiančias dantų emalį. Dėl šios priežasties burnoje atsiranda ėduonis bei dantų erozijos požymiai. Pašnekovė rekomenduoja suvalgius obuolį ar kitą daug rūgščių turintį produktą, nepulti išsyk valyti dantų. Parūgštėjus terpei, nuo trynimo šepetėliu lengviau atsiranda dantų erozijos požymių, todėl reikėtų bent valandą palaukti.

„Obuoliai pranašesni už visus kitus saldumynus, bet negalėčiau pasakyti, kad jie turi naudos dantims. Aš nesiūlau pacientams valgyti obuolių, kad būtų sustiprinti dantys ir pagerinta burnos sveikata, nebent jie ieškotų alternatyvos desertui“, – aiškina burnos higienistė.

Pasak BENU vaistininkės Loretos Tamošauskienės, dideliu cukringumu taip pat pasižymi lipnūs saldumynai, lėtai tirpstantys ledinukai, guminukai, kiti saldėsiai, kurie išbūna ilgą laiką burnos ertmėje. Žalos gali padaryti ir daug krakmolo turintys produktai, kurie prilimpa ar įstringa tarp dantų, pavyzdžiui, minkšta duona ar bulvių traškučiai.

L. Tamošauskienė taip pat siūlo vengti saldžių gėrimų, pavyzdžiui, gazuotų limonadų, kurie turi ne tik didelį kiekį cukraus, bet fosforo ir citrinos rūgščių, pažeidžiančių dantų emalį, ar gėrimų, sukeliančių burnos džiūvimą, pavyzdžiui, alkoholio.

Norint išlaikyti dantų baltumą reikėtų vartoti mažiau arbatos, kavos, raudonojo vyno, raudonų vaisių ar daržovių sulčių, nikotino, ciberžolės, kario ir raudonosios paprikos prieskonių, vyšnių, braškių, moliūgų.

Burnos higienistė po minėtų maisto produktų ar gėrimų vartojimo rekomenduoja praskalauti burną dantų, geriausia, bespalviu, skalavimo skysčiu ar bent jau vandeniu.

Vasaros pabaigoje gali varginti didesnis dantų jautrumas

Anot M. Dabulskienės, artėjant šaltajam sezonui, dažniau susergant peršalimo ligoms, susilpnėja ir dantys bei dantenos. Be to, burnos sveikatai neigiamos įtakos turi per didelis sporto ir fizinis krūvis, taigi specialistė siūlo vartoti įvairius maisto papildus, kurie sustiprintų organizmą, bei sekti savo rutiną: valdyti stresą, susidėlioti poilsio ir darbo režimą.

„Žmonės vasaros pabaigoje dažniausiai skundžiasi pajautrėjusiais dantimis. Tai yra susiję su tuo, kad vartojama daugiau vaisių ir uogų, kuriuose yra rūgščių. Tuomet plonesnį dantų emalį turintys žmonės jaučia dantų pajautrėjimą ir atsiranda reakcija į šaltį, šaltus gėrimus, šaltą orą“, – apie dar vieną šiltojo sezono pabaigos ypatybę užsimena burnos higienistė.

Tam, kad to būtų išvengta, ji rekomenduoja naudoti priemones nuo dantų jautrumo bei vengti priemonių, kuriose yra abrazyvo – kietųjų dalelių, braižančių emalį.

BENU vaistininkės L. Tamošauskienės teigimu, tinkamai dantų ir burnos priežiūrai yra reikalingi fluoro turinti dantų pasta, minkštas dantų šepetėlis, vieno danties šepetėlis ir dantų siūlas.

Dantys, anot pašnekovės, turi būti valomi ryte prieš maistą. Pirmiausia ji siūlo švelniai ir nepažeidžiant dantenų dantų siūlu išvalyti tarpdančius ir nuvalyti vieną ir kitą tarpdančio šonus nuo viršaus į apačią. Jei sunku valyti dantų siūlu, L. Tamošauskienė rekomenduoja valyti dantis specialiu siūlu su laikikliu ar tarpdančių šepetėliais.

„Dantys yra valomi švelniais judesiais, pirmiausia iš vidinės burnos pusės. Reikėtų dantis valyti sukamuoju judesiu nuo vienos pusės iki kitos, šereliais apimant ir dantenas, o ne vien danties paviršių. Tada turi būti valomas priekinis dantų paviršius prie lūpų, galiausiai – kandamasis paviršius, o jau pačioje pabaigoje burna išskalaujama vandeniu“, – aiškina specialistė.

Po pusryčių L. Tamošauskienė dantis rekomenduoja praskalauti vandeniu ar burnos skalavimo skysčiu, galbūt net papildomai išvalyti tarpdančius. Vakare dantys turi būti valomi jau po vakarienės.

Vaistininkė primena nepamiršti keisti dantų šepetėlio kas du–tris mėnesius, o jei jis stipriai nusidėvi, tai ir dažniau.

Esant dažniems dantenų, burnos gleivinės uždegimams, kariesui, L. Tamošauskienė rekomenduoja pasitarti su odontologu apie burnos probiotikų vartojimo naudą.