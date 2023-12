Gruodžio 3-ąją dieną moderniausias Suvalkijos kino teatras „Spindulys“ švęs savo jau 52-ąjį gimtadienį. Per šiuos metus įvyko ne vienas pokytis, žiūrovams kaskart leidęs mėgautis naujomis patirtimis. Visgi, didžiausi pokyčiai įvykio pastaraisiais metais, ženkliai pakėlę vienintelio kino teatro Marijampolėje kokybės kartelę.

Kino žiūrovas – reiklus ir žingeidus

Kaip „Sūduvos gidui“ teigė „Spindulio“ kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė, šių dienų kino žiūrovas yra itin reiklus, todėl kino teatras savo veiklomis ir filmų pasiūla stengiasi atliepti kuo įvairesnio skonio lankytojų poreikius.

Vadybininkės teigimu, komercinis kinas, ypač lietuviškas, animacinis, visada buvo gausiai lankomas ir tai nesikeičia jau daugybę metu. Visgi, pastebima, kad Marijampolės publika vis dažniau atkreipia dėmesį į nekomercinį, festivalinį kiną, kuriame kalbama rimtomis ir edukuojančiomis temomis. Puikiu tokio susidomėjimo pavyzdžiu šiemet tapo po ilgos pertraukos demonstruotas „Geriausių Kanų liūtų reklamų“ seansas, sulaukęs nemažo susidomėjimo.

Šią vasarą kino teatras organizavo ir vasaros kino stovyklą vaikams su europietiškų, nekomercinių, bet edukacinių filmų peržiūromis ir kino dirbtuvėmis. Tokiu būdu siekiama išugdyti jaunąją kino auditoriją, siekiant juos išmokinti pažvelgti į kiną ne tik iš pramoginės pusės.

A. Šimaitienė įsitikinus, kad toks procesas neįvyksta per vieną dieną, o lavinant savo skonį kino menui, būtina įvairovė, galimybė atskirti gerą nuo blogo, mėgėjiškumą nuo profesionalumo. Šią misiją kino teatras ir vykdo – rodo kino filmus pritaikytus įvairaus skonio žiūrovams, suteikia plačią galimybę rinktis.

Holivudo aktorių streikas – galimybė Lietuvos kūrėjams

Šie metai kino pasauliui atnešė daug iššūkių, kai Holivudo aktoriai paskelbė istorinį streiką, kokio nebuvo 60 metų.

Jo metu ekrano aktorių gildija siekė teisingesnio pelno padalinimo bei geresnių darbo sąlygų.

Tai lėmė, kad didžioji dalis JAV filmų ir televizijos produkcijos sustojo, o daugybės filmų premjeros buvo nukeltos gerokai vėlesniam laikotarpiui.

Spindulio“ kino teatro vadybininkė A. Šimaitienė mano, kad tokia situacija išėjo į naudą mūsų šalies kūrėjams, nes šiais metais augo nacionalinių filmų premjerų skaičius.

Populiariausi filmai – Pasauliniai hitai bei animacija vaikams

Prieš porą metų Pasaulį sudrebinus koronavirusui pandemijai, kino teatrai šį laikotarpį prisimena, kaip itin skaudų dūrį, nes būtent kino teatrai buvo vieni pirmųjų, kurie turėjo užverti duris. Nors epidemija šiuo metu jau sėkmingai suvaldyta ir žiūrovai nevaržomai gali mėgautis laisvalaikio praleidimu kino salėse, tačiau pastebima, kad kino lankomumas priešpandeminio lygio dar nepasiekė. Šiai dienai (nuo sausio pr. iki lapkričio pab.) kino teatre Marijampolėje apsilankė kiek daugiau nei 61 tūkst. lankytojų, kai pvz. 2019 m. tuo pačiu laikotariu – daugiau nei 106 tūkst. lankytojų.

Visgi, dar neturima gruodžio mėnesio rezultatų, tad lankomumas dar tikrai augs. A. Šimaitienės teigimu, tendencijos geros, kino atsigavimas yra jaučiamas ir tikrai taisosi į gerąją pusę, tad pilnai į sales sugrįžtantys žiūrovai yra tik laiko klausimas.

Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais, daugiausiai kino mylėtojų sulaukia komedijos, bei animaciniai filmai visai šeimai.

Šių metų lankomiausių filmų dešimtukas atspindi nacionalines bei Pasaulines tendencijas: daugiausiai žiūrovų lankėsi filmuose „ReEmigrantai“ (komedija), „Batuotas katinas Pūkis: paskutinis noras“ (animacija), „Barbė“ (komedija), „Vyrų svajonės“ (komedija), „Broliai Super Mario. Filmas“ (animacija), „Penkios naktys pas Fredį“ (siaubo), „Openheimeris“ (drama), „Šunyčiai patruliai 2. Galingas filmas“ (animacinis), „Troliai 3“ (animacinis), „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (fantastinis, veiksmo).

Pastebima, kad šiais metais labai populiarus buvo ir siaubo žanras.

„Spindulio“ kino teatro atstovės teigimu, jau dabar žvelgiant į gruodžio mėnesio seansus, matoma, kad didelio žmonių susidomėjimo sulauks gruodžio 29 d. pasirodysianti Tado Vidmanto komedija „Milijonieriaus palikimas“, nuo gruodžio 1 d. rodoma Ridley Scott‘o istorinė drama „Napoleonas“ ar nuo gruodžio 15 d. startuosianti režisieriaus Paulo Kingo nuotykių komedija visai šeimai „Vonka“, kuri išleidžiama dvejomis versijomis (dubliuota lietuviškai ir anglų kalba su lietuviškais subtitrais).

Be to, išaugo ir bilietų pardavimų internetu skaičius (kas sudaro daugiau nei 70% parduodamų bilietų). Lankytojai vis dažniau renkasi ir poreikį filmą pamatyti pirmiesiems per išankstines filmų premjeras, o nežymus kainos skirtumas premjeriniams seansams žiūrovų „neatbaido“.

Gimtadienis – su naujų erdvių atidarymu bei pasaulinės muzikos žvaigždės Taylor Swift pasirodymu ekrane

Sekmadienį gimtadienį švęsiantis kino teatras, šiais metais šią progą mini kaip niekada iškilmingai – trečiajame kino teatro aukšte duris atvėrė naujos erdvės – žaidimų kambariai.

Ilgą laiką buvusios apleistos patalpos, dabar kviečia įvairią auditoriją pasinaudoti išskirtinėmis erdvėmis įvairioms progoms (vaikų gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir kitiems renginiams).

Kambaruose lankytojai turi galimybę užsisakyti vaišių, pasižiūrėti norimą filmą ar pasinerti į žaidimų pasaulį, žaidžiant žaidimus su VR akiniais arba kompiuterinių žaidimų mylėtojų svajone -„PlayStation 5“ konsole.

Teigiama, kad jau artimiausiu metu bus galima įsigyti dovanų kuponus, o naujų erdvių atidarymo proga laukia specialūs pasiūlymai.

Ilgai laukta naujiena tampa ir lojalumo kortelės „Spindulietis“ atsiradimas. Visgi, kino teatro direktorės Kristinos Dobrovolskienės teigimu, kortelės bus skirtos tik išskirtinai kino teatrą „mylintiems“ kinomanams – jų įsigyti nebus galima, o vardines korteles gaus tie asmenys, kurie kino teatro išduotoje kortelėje, bus surinkę 24 apsilankymus žyminčius antspaudus. Visgi, tikinama, kad „pavargti“ tikrai verta, nes kortelių savininkų lauks specialūs pasiūlymai bei nuolaidos.

Pasaulyje vis labiau formuojantis naujam žanrui – filmams-koncertams – kino teatras „Spindulys“ pasirašė sutartį su „Trafalgar Releasing“ dėl filmo TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR rodymo kino teatre (bilietus galite įsigyti čia)

Džiaugiamasi, kad iki gruodžio 3 d., kai bus minimas 52-asis kino teatro gimtadienis, žiūrovai galės mėgautis išskirtiniu renginiu. O mėgautis tikrai yra kuo – šis filmas-koncertas tapo daugiausiai pinigų surinkusiu tokio žanro atstovu per visą kino istoriją – uždirbta jau beveik 250 milijonų dolerių, o matant filmo-koncerto sėkmę, JAV bene 10 filmų keitė savo išleidimo datą, bijodami nesulaukti tinkamo žiūrovų skaičiaus filmo-koncerto rodymo metu.

Pati dainininkė laikoma viena sėkmingiausių šio amžiaus atlikėjų, o visame Pasaulyje vykęs jos koncertinis turas „The Eras Tour” yra antras daugiausiai uždirbęs turas per visą istoriją, surinkęs 780 mln. dolerių.

Jau dabar kino teatras planuoja ir daugiau filmų-koncertų Suvalkijos gyventojams, o jų metu didžiajame ekrane galima tikėtis išvysti Beyonce ar Billie Eilish šou.

Neabejojama, kad tokias galimybes suteikė kino teatro modernizacija – naujas 4K raiškos lazerinis kino projektorius, atnaujinta garso aparatūra.

Aušrinė Šimaitienė mini, kad jei atsinaujinimo pradžioje lankytojai ėjo vedini smalsumo pažiūrėti kas pasikeitė, tai dabar jau priprato ir technologines savybes priima kaip natūralų dalyką, kuris ir turėtų būti modernioje, kokybišką paslaugą teikiančioje įstaigoje.

Geri atsiliepimai apie modernėjantį kino teatrą girdimi ne tik iš vietos gyventojų, bet ir sulaukiama pagyrų ir iš didmiesčių gyventojų, kino industrijos atstovų, o tai labai glosto širdį.

Nors tai suteikia galimybę džiaugtis nuveiktais darbais, tuo pačiu tai įpareigoja kokybės kartelę kelti tik aukštyn.

Jau dabar aišku, kad vasarą kino teatras sugrąžins kino mylėtojus į lauko kino seansus LED lauko ekrane, kuris suteikė ir naujas reklamos galimybes. „Spindulys“ turi dar nemažai siekių ir planų ateityje, o kolkas kviečia šaltais žiemais vakarais apsilankyti jaukiose kino salėse.