Šeštadienį Sūdavos kaimas kartu su gausiu būriu svečių šventiškai paminėjo garbingą jubiliejų – Sūdavai sukako 100 metų.
Šventė prasidėjo bendruomenės namuose, kur buvo prisiminta kaimo istorija – nuo senųjų laikų iki šių dienų. Aptarti svarbiausi šimtmečio įvykiai, dalintasi prisiminimais, pristatyti projektai, primenantys Sūdavos kultūrinį ir istorinį paveldą.
Vėliau visi rinkosi prie įvažiavimo į gyvenvietę, kur buvo perkirpta simbolinė juostelė prie naujojo Sūdavos riboženklio – meninės instaliacijos, įamžinančios šimtametę kaimo istoriją ir nuo šiol pasitiksiančios visus atvykstančius. Juostelę perkirpti buvo patikėta Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Algirdui Neiberkai, LR Seimo nariui Algirdui Butkevičiui, Klausučių seniūnijos seniūnei Juditai Skystimienei ir Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkei Ritai Brazaitienei.
Šventė tęsėsi mokyklos stadione, kur laukė šventinė programa, pramogos vaikams ir koncertas.
Sveikinimo žodžius tarė Savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir vicemeras Joris Juškauskas, linkėdami dar daug metų bendrystės, sėkmingų darbų ir gražių iniciatyvų.
„Šimtas metų – tai ne tik skaičius, bet ir žmonių darbai, istorijos, bendruomeniškumas. Džiaugiuosi matydamas, kaip Sūdava puoselėja savo tradicijas ir kartu kuria ateitį. Linkiu, kad ši dvasia lydėtų dar daugelį metų“, – kalbėjo meras Algirdas Neiberka.
Meras taip pat įteikė padėkas aktyviems bendruomenės nariams – Valdui Melninkui, už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą bendruomenei, įgyvendinant socialinius projektus bei puoselėjant Sūdavos aplinką, ir Janei Kavaliauskienei, už ilgametį ir atsakingą darbą, rūpinantis gyventojų sveikata.
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Seimo narys Algirdas Butkevičius, Klausučių seniūnijos seniūnė Judita Skystimienė, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė.
Žiūrovus džiugino atlikėjas Nojus, Kybartų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Kybartai“ ir choreografinė grupė, Vilkaviškio menų mokyklos akordeonų orkestras, Pilviškių kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Pilvė“, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vokalinė studija „Akimirka“, Ruslanas Kirilkinas, o renginio pabaigoje dalyvių laukė diskoteka.