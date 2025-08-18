LFF II lygos 18 ture Marijampolės „Sūduva“ Marijampolėje nugalėjo Klaipėdos „Neptūną B“ 4:1 (1:1).
Šeimininkus 26 min. į priekį išvedė Nojus Lukšys, bet 30 min. nuo marijampoliečių gynėjo kamuolys įskriejo į „Sūduvos B“ vartus.
56 min. šeimininkams pranašumą sugrąžino Idrisas Momoh, 58 min. dar kartą pasižymėjo N.Lukšys, o 87 min. tašką padėjo Pijus Bičkauskas.
Po 18 mačų „Sūduva B“ turi 22 taškus ir lygoje užima 8 vietą. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. namie su Tauragės „Tauru B“.