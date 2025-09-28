Marijampolės „Sūduva B“ per LFF II lygos 24 turo rungtynes išvykoje nusileido Klaipėdos „Sirijui“ 3:4 (3:1).
Šeimininkai jau 7 min. išsiveržė į priekį, tačiau 19 min. Linas Zingertas rezultatą išlygino, o 25 min. baudos smūgiu persvėrė rezultatą svečių naudai.
„Sūduvos“ pranašumą 38 min. padidino Adris Simonaitis, bet antrajame kėlinyje (59, 71 ir 81 min.) „Sirijus“ pelnė 3 įvarčius ir išplėšė pergalę.
Po 24 rungtynių su 31 tašku savo sąskaitoje likusi „Sūduva B“ LFF II lygoje toliau užima 8 vietą.
Šaltinis: FK „Sūduva“