32-ajame „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture Marijampolės „Sūduva“ nugalėjo Alytaus „Dainavą“ 2:1 (0:0).
Pirmojo kėlinio viduryje Naurio Petkevičiaus smūgį blokavo alytiškių gynėjai, o Frankline’o Tangiri ir Amoudou Sabo bandymus atrėmė vartininkas Airidas Mickevičius. 43 min. po Amaro Haidaros reido dešiniuoju kraštu N. Petkevičiui nepavyko sėkmingai pataikyti į kamuolį.
Antrosios susitikimo dalies pradžioje nuostabią progą pasižymėti turėjo A. Haidara, tačiau savo komandą vėl išgelbėjo A. Mickevičius.
Dar vienos galimybės sulaukęs A. Haidara jau nesuklydo. 64 min. futbolininkas pabėgo vienas prieš svečių vartininką ir nepaliko jam šansų.
79 min. „Sūduva“ rezultatą padvigubino, kai po Henry Uzochukwu smūgio kamuolys nuo gynėjo dar kartą įskriejo į „Dainavos“ vartų tinklą.
Svečiai skirtumą sušvelnino 85 min., kuomet tolimu smūgiu įvartį pelnė Walidaso Dhouibas.
Po šių rungtynių „Sūduva“ turi 55 taškus lieka A lygos 4 vietoje. Kitas rungtynes marijampoliečiai žais pirmadienį 19 val. namie su „Kauno Žalgiriu“.