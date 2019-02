„Sūduvos gidas“ tinklalapyje skelbiama apklausa „Už kurį sąrašą balsuosite rinkimuose į Marijampolės savivaldybės tarybą?“, tačiau be G. Akelaičio vedamo komiteto „Už Marijampolės vienybę“

Iki Marijampolės miesto merų bei savivaldybių tarybų rinkimų likus mažiau nei dviem savaitėms vis dar nėra aiškūs lyderiai, kurie kas bus išrinkti į Marijampolės savivaldybės vadovus bei kokių partijų atstovų daugiausia bus naujojoje Taryboje. Rinkimams bepasiekiant finišą, tam tikriems partijų sąrašams suduodami skaudūs smūgiai – jos šalinamos iš rinkiminės kovos dar prieš jai pasibaigiant.

Sūduvos gidas primena, kad praėjusią savaitę Vyriausioji rinkimų komisija pašalino Gedimino Akelaičio vedamą komitetą „Už Marijampolės vienybę“, kadangi VRK nustatė, kad komitetas neturi privalomo narių skaičiaus. Komitete „Už Marijampolės vienybę“ nebeliko privalomų 54 narių. Komiteto „Už Marijampolės vienybę“ lyderis Gediminas Akelaitis per VRK posėdį aiškino, kad iš viso komitetą sudarė 57 nariai, bet dar prieš jį registruojant paaiškėjo, jog vienas narys mirė, kitai kovą baigiasi leidimas gyventi Lietuvoje. Dėl to komitetas jau registruotas be jų. Kadangi po to dar kažkas atsiėmė parašą, G. Akelaitis prašė nariais laikyti minėtus du asmenis – mirusįjį ir naujo leidimo gyventi Lietuvoje laukiančią moterį.

Nors Sūduvos gido turimais duomenimis, komiteto lyderis Gediminas Akelaitis kreipėsi į teismą, tačiau kol nėra jo sprendimo lieka galioti vyriausiosios rinkimų komisijos verdiktas. Dėl šios priežasties, šiandien mūsų tinklapyje paskelbtoje apklausoje, kurios tikslas išsiaiškinti, preliminarią gyventojų nuomonę už kurį politinių partijų sąrašą jie balsuos artėjančiuose savivaldos rinkimuose lieka be G. Akelaičio vedamo komiteto „Už Marijampolės vienybę“.

