Antradienį Marijampolės profesinio rengimo centro didžiojoje salėje vyko pirmasis Lietuvoje tarp savivaldybių surengtas protų mūšis „Sūduvos paslaptys“. Renginys skirtas paminėti Savivaldos dieną ir suburti įvairių miestų savivaldybių komandas draugiškai, smalsiai ir linksmai „pasimatuoti“ žinias.
Į Marijampolę atvyko net 15 komandų iš visos Lietuvos: iš Alytaus, Anykščių, Prienų, Elektrėnų, Biržų, Kėdainių, Kauno rajono, Panevėžio rajono, Ignalinos, Vilniaus, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Kupiškio, Ukmergės ir, žinoma, Marijampolės.
Protmūšį vedė istorikas Benjaminas Mašalaitis, o klausimai dalyviams buvo parengti ne tik apie savivaldą ir jos istoriją, bet ir apie Sūduvos krašto įdomybes, todėl azarto, smalsumo ir geros nuotaikos netrūko!
Sveikindamas susirinkusiuosius, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis džiaugėsi, kad Savivaldos dienos proga pavyko suburti tiek daug savivaldybių atstovų. Jis palinkėjo ramybės šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje, skatino branginti bendrystę ir šį gražų renginį pratęsti kitąmet, kad taptų tradicija, o jį surengtų protmūšį laimėjusioji savivaldybė.
Renginį inicijavo ir organizavo Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, atsakinga už darbuotojų saugą, sveikatą ir priešgaisrinę saugą, Daiva Misiukevičienė, džiaugdamasi, kad Savivaldos diena tampa puikia proga savivaldybių bendruomenėms susitikti, pabendrauti ir pažinti vieniems kitus neformalioje aplinkoje.
Nugalėtojai:
- 1 vieta – Vilniaus komanda „Mes ne vietiniai“;
- 2 vieta – Anykščių komanda „Anykščių šilelio išminčiai“;
- 3 vieta – Marijampolės komanda „Majamio katės“.
Po protmūšio svečiai leidosi į pažintinę ekskursiją po Marijampolę – pasivaikščiojo po miesto erdves, susipažino su kultūriniu paveldu ir pasidžiaugė puikiu rudenišku oru.