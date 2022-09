Dėl karo veiksmų Ukrainoje išaugus migrantų skaičiui Lietuvoje, įkaito šalies būsto nuomos rinka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad mažesnes pajamas gaunantys šalies gyventojai gali gauti paramą būstui išsinuomoti, t. y. pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija. Dėl jos reikėtų kreiptis į savivaldybę, kurioje žmogus yra išsinuomojęs būstą ir deklaravęs savo gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Kam mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija?

Ši kompensacija yra skiriama asmenims, kurių už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių.

Kompensacija gali pasinaudoti šalies gyventojai, kurie Lietuvoje neturi nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybės teise turimas būstas yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo su negalia ar sergantis sunkia lėtine liga.

Kompensacijos į savivaldybę gali kreiptis asmuo ar šeima, kurie tos savivaldybės teritorijoje išsinuomojo būstą sudarydami nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieneriems metams. Sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Asmuo ar šeima taip pat turi būti savivaldybėje, į kurią kreipiasi kompensacijos, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Koks kompensacijos dydis?

Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, kompensacijos dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. rinkos vidutinio nuomos mokesčio, apskaičiuoto asmeniui pagal tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvą.

Kompensacijos dydis priklauso nuo savivaldybės, kurioje nuomojamas būstas, nuomojamo būsto ploto ir šeimos narių skaičiaus. Pavyzdžiui, trijų asmenų šeima, kurios grynosios pajamos neviršija 17 934 eurų per metus (vidutinės pajamos vienam asmeniui 498 eurai per mėnesį), o turimo turto vertė neviršija 24 696 eurų Vilniaus mieste, priklausomai nuo nuomojamo būsto ploto dydžio, gali gauti nuo 270 eurų iki 379 eurų, Klaipėdos mieste – nuo 215 eurų iki 301 euro, Kauno mieste – nuo 149 eurų iki 208 eurų.

Vienišiems asmenims – didesnės kompensacijos

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija naudojasi nemažai vienišų, be šeimos gyvenančių asmenų. Šiai tikslinei grupei taikoma būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos norma, palyginti su šeimomis, yra beveik du kartus didesnė.

Asmuo be šeimos, kurio grynosios pajamos neviršija 9 114 eurų per metus (759 eurų per mėnesį), o turimo turto vertė neviršija 13 671 euro Vilniaus mieste, priklausomai nuo nuomojamo būsto ploto dydžio, gali gauti nuo 150 eurų iki 210 eurų, Klaipėdos mieste – nuo 119 eurų iki 167 eurų, Kauno mieste – nuo 82 eurų iki 115 eurų.

Kada kompensacija mokama ir kur kreiptis?

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo kreipimosi dėl kompensacijos dienos. Kompensacijos reikėtų kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę.