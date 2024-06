Dėl didžiausio derliaus vasaros mėnesiais arbūzai dažnai siejami su iškylomis gamtoje bei gardžiais, vasariškais desertais, kurie maloniai atgaivina karštą dieną.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad arbūzuose yra vitaminų A ir C, antioksidantų, be to, puikiai papildo organizmą skysčiais, mat apie 92 % šio vaisiaus sudaro vanduo. Taip pat prekybos tinklo „Rimi" grilio technologas Vidas Nadzeika pataria, kaip pigiau pagardinti šio vaisiaus riekeles kepant ant grilio, kad atsiskleistų dar įvairesnių jo skonių.

Gaivus vasaros užkandis

Arbūzai – vieni populiariausių vasaros vaisių, jie valgomi ne tik kaip gardus, bet ir gaivus užkandis, kuris karštą dieną aprūpina organizmą papildomais skysčiais, mat šį vaisių sudaro apie 92 % vandens. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad juose yra nedaug kalorijų, bet yra vitaminų A, C, kitų antioksidantų.

„Arbūzas – ne tik skysčiai: juose yra svarbiausių vitaminų ir mineralų. 100 g arbūzo yra apie 8,5 mg vitamino C, o tai dešimtadalis šio vitamino, reikalingo imuninės sistemos veiklai, kolageno sintezei, žaizdų gijimui, paros normos. Be to, jame yra vitamino A, svarbaus regėjimo sveikatai, ir kalio, padedančio reguliuoti kraujospūdį ir raumenų funkciją. Arbūzuose randama antioksidantų, įskaitant likopeną ir beta karotiną. Likopenas (dėl kurio vaisiai yra ryškiai raudonos spalvos) susijęs su mažesne tam tikrų lėtinių ligų rizika, o beta karotinas palaiko odos sveikatą ir gali apsaugoti nuo saulės spindulių žalos“, – vardija gydytoja dietologė.

Dr. E. Gavelienė pažymi, kad arbūzuose esantis didelis vandens kiekis prisideda prie skysčių poreikio užtikrinimo. Tai svarbu šiltesnėmis dienomis. „Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad nors arbūzas nėra gausus kalorijomis, jo glikeminis indeksas, palyginti, aukštas. Todėl tinkamiausia juo mėgautis kaip subalansuotos mitybos dalimi, tad bendrai reikėtų valgyti kuo įvairesnių vaisių, daržovių, neskaldytų grūdų bei liesų baltymų.“

Dėkite vaisius ir ant grilio

Vasarą dėl gausios vaisių įvairovės galima lepintis pigesniais, bet gardžiais ir neapsunkinančiais desertais. Prekybos tinklo „Rimi“ grilio ekspertas Vidas Nadzeika sako, kad vaisių, įskaitant arbūzus, kepimas ant grotelių gali padidinti jų natūralų saldumą ir suteikti jiems nuostabų dūmo skonį.

„Kepimui ant grotelių rinkitės tvirtus ir šiek tiek nesubrendusius vaisius. Jie geriau išlaiko savo formą ir išgauna karamelizuotą išorę. Pavyzdžiui, arbūzą reikėtų supjaustyti storomis, maždaug 2,5 cm storio riekelėmis, pašalinus žievę, kad būtų lengviau jį tolygiai iškepti. Taip pat prieš kepdami ant grotelių vaisius lengvai patepkite juos aliejumi, kad šie nepriliptų ir geriau karamelizuotųsi“, – pataria ekspertas.

V. Nadzeika priduria, kad kepant vaisius ant grotelių būtina atidžiai stebėti karštį: jis turėtų būti vidutinis, maždaug 190–205 °C, kad vyktų karamelizacija ir būtų galima išvengti degėsių. „Vaisius kepkite tiesiai virš karščio šaltinio, retkarčiais apversdami, kad jie tolygiai iškeptų iš visų pusių, o arbūzus kepkite maždaug po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol atsiras grilio žymių.“

Grilio technologas rekomenduoja ant grotelių keptus vaisius patiekti kūrybiškai: pavyzdžiui, arbūzą galima pagardinti pigesniais priedais, kurie suteiks gaiviam užkandžiui daugiau skonio. „Galima ant grotelių keptą arbūzą apibarstyti žiupsneliu druskos arba apšlakstyti balzamiko glazūra – taip vaisiaus skonis išties taps gilesnis ir turtingesnis. Taip pat juos galima naudoti ir pigesnių desertų patiekimui, šalia pridedant vanilinių ledų ar graikiško jogurto. Be to, grilinti arbūzai neabejotinai tiks salsos gamybai bei salotoms, kurias galėsite patiekti kaip pigesnį garnyrą prie ant grotelių keptos mėsos“.

V. Nadzeika primena, kad šią savaitę (iki birželio 24 d.) arbūzų įsigysite pigiau: jiems taikoma net 54 proc. nuolaida, tad 1 kg tekainuos 0,89 Eur, perkant su „Mano Rimi" lojalumo kortele.

Pasigaminkite pigesnių, bet gaivių ir gardžių arbūzų ir fetos salotų, kuriems įsimintino skonio suteiks šviežios mėtos lapeliai.

RECEPTAS

Grilintų arbūzų salotos su feta ir mėta

Salotoms reikės:

500 g arbūzo;

2 v. š. alyvuogių aliejaus, padalyto;

30 g rukolos;

100 g trupinto arba kubeliais supjaustyto fetos sūrio;

0,5 vnt. svogūno, supjaustyto griežinėliais;

2 v. š. smulkintų šviežių mėtų;

2 v. š. smulkintų šviežių bazilikų;

1 a. š. balzaminio acto;

1 a. š. Dižono garstyčių;

0,25 a. š. druskos ir pipirų.

Gaminimo eiga:

Supjaustykite arbūzą maždaug 2,5 cm storio griežinėliais ir pašalinkite žievelę. Apšlakstykite arbūzą 1 v. š. alyvuogių aliejumi. Grilio keptuvėje, keptuvėje arba ant grotelių kepkite arbūzą ant vidutinės ir stiprios ugnies, kol susidarys apanglėjimo linijos ir arbūzas lengvai paruduos, maždaug po 3 min. iš kiekvienos pusės. Nukelkite arbūzą nuo ugnies ir supjaustykite dideliais gabalėliais.

Į didelį dubenį atsargiai sumaišykite arbūzą, rukolą, fetos sūrį, raudonąjį svogūną, mėtas ir bazilikus. Suplakite likusius 1 v. š. alyvuogių aliejaus, balzaminį actą (daugiau pagal skonį), garstyčias, druską ir pipirus. Padažą atsargiai sumaišykite su likusiomis salotomis.

Skanaus!