Ruošdamiesi vykti į svečius pas artimuosius, kurie turi vaikų, dažnai sukame galvą, ką nešti lauktuvių, be to, kuo pavaišinti mažuosius, kurie per šventes lankysis jūsų namuose. Daugelis šeimų visai nenori sulaukti dar vienos porcijos saldainių savo atžaloms, nes saldumynų per šventes ir taip užtenka. Prekybos tinklo „Rimi” sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad tėvai bei giminaičiai neturėtų už gerą elgesį per šventes vaikų apdovanoti saldumynais: maistas turėtų sietis su sveikata, jėgomis ir pozityviais atsiminimais, bet ne su apdovanojimo išraiška.

Vaikams itin svarbi maisto patiekimo forma

Svečiuose vaikai paprastai neragauja salotinėse pūpsančių mišrainių ar įmantrių mėsos vyniotinių, kuriuos mėgsta suaugusieji, tad verta pagalvoti, kaip estetiškai ir žaismingai jiems patiekti maistą. Įkvėpimo galima paieškoti ir socialiniuose tinkluose: ten rastos idėjos vaikų šventėms gali būti panaudotos ir žiemos švenčių stalui. Prekybos tinklo „Rimi” kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad vaikus visada galima sudominti patraukliais mažais užkandžiais: „Tai gali būti namų darbo pyragėliai su mėsa, daržovėmis ar obuoliais, mini avižiniai sausainukai, saldūs džiovintų vaisių, riešutų ir kokosų drožlių rutuliukai (iš jų po tris galima sudėlioti ir dekoruoti sniego senius), netgi mini morkytės ir agurkų lazdelės, kurias galima mirkyti į jogurto pagrindu pagamintą padažą.”

Ne mažiau svarbu ir indai, kuriuose patieksite maistą. Vaikai silkės dažnai nevalgo, bet jos pagardų kartais paragauja: tad jei silkės pataluose naudojamos daržovės bus susluoksniuotos į mažytes taureles ir papuoštos iš kiaušinio puselių ir daržovių sukonstruotomis figūrėlėmis, ko gero, mažieji svečiai susidomės: „Mokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau yra ragavę sušių, pabandykite pagaminti jų variaciją su ta pačia silke ir daugiau daržovių: jie patiks ir suaugusiems. Kūčių vakarienei pasiruošę aguonų pieno, dalį atidėkite vaikams – tereikės į jį įpilti šiek tiek pašildytos želatinos ir jis taps želė drebučiais, kuriuos galėsite patiekti mažuose indeliuose.”

Maisto technologė pataria iš šaldiklių traukti ir uogas: jos papuoš desertus, o šaldytų uogų tyres bus galima panaudoti glotnučiams: „Vaikams jie ypač patinka spalvoti: kokteilinėje sutrinkite kelis kivius, išpilstykite į aukštas taures, tuomet dėkite trintų bananų sluoksnį, o ant viršaus – uogų tyrės. Kita idėja – pieno kokteiliai, papuošti spalvotais mini zefyriukais. Juos galima patiekti paprastuose popieriniuose, bet savo rankomis išpieštuose puodeliuose.”

Net ir visai mažiems vaikams patinka gaminti kūčiukus, o kartu su vyresniais galima išsikepti sausainių ar keksiukų, į jų tešlą dar įtarkavus moliūgų ar morkų. „Leiskite vaikams juos padekoruoti patiems – tokiomis gardžiomis, dailiai supakuotomis dovanomis pradžiuginsite giminių ar draugų atžalas”, – pataria specialistė.

Gardumynai – ne skatinimo priemonė

Gydytoja dietologė akcentuoja tėvų pavyzdį: jei namuose jie beveik nevalgo daržovių ar užkandžiauja ne itin sveikatai palankiu maistu, didelė tikimybė, kad vaikai elgsis taip pat.

„Tėvai dažnai mėgsta žadėti saldumynus ar nesveikus užkandžius už gautą gerą pažymį, sutvarkytą kambarį ar drausmingą elgesį. Toks nesveiko maisto pasitelkimas auklėjimui yra visai netinkamas. Maistas turi būti savo vietoje – ant stalo. Jis turėtų užtikrinti tinkamą maistinių medžiagų kiekį, atlikti energijos, vitaminų, mineralinių medžiagų pildytojo vaidmenį. Tai energijos ir maistingų medžiagų šaltinis, tradicijų puoselėjimo atributas. Maistas turėtų sietis su sveikata ir pozityviais atsiminimais, bet ne būti bausmės ar apdovanojimo išraiška”, – sako dietologė.

Prie geresnių mitybos pasirinkimų vaikus vertėtų pratinti palaipsniui, sako ekspertė. Nereikia krimstis, jei vaikas iš pirmo karto nesuvalgė daržovės, nes nepatiko jos skonis. „Norint į atžalos racioną įtraukti naują maisto produktą, rekomenduojama jį pasiūlyti iki 15 kartų. Taigi, tėvams svarbu apsišarvuoti kantrybe, rodyti savo pavyzdį ir kažkada vaiko smalsumas nugalės. Kalbant apie mažesnius vaikus, yra įvairiausių žaidimo būdų. Reikia atminti tai, kad patys mažiausi tikrai neskanauja salotų patys. Maži vaikai turi matyti lėkštėje tokį maistą, kad galėtų paimti į ranką ir aiškiai suprasti, kur mėsa, kur daržovės. Kalbant apie didesnius vaikus, svarbu daržoves nuplauti, supjaustyti ir padėti matomoje vietoje, kad praeidamas pro virtuvę pasiimtų morką, bet ne sausainį”, – pataria specialistė.

Atsižvelgdama į Lietuvoje atliekamus tyrimus, gydytoja dietologė pastebi augančią antsvorio turinčių ir nutukimu sergančių vaikų tendenciją. Problema išlieka per mažas daržovių ir vaisių vartojimas, o štai saldumynų valgoma daug, taip pat pastebimas menkas vaikų fizinis aktyvumas. „Tendencija jau reikalauja, kad į ją būtų atkreiptas dėmesys. Tiesa, manau, kad situacija Lietuvoje gerės, nes vaikų maitinimas ugdymo įstaigose reglamentuotas į sveikatai palankesnį maitinimą. Bendra tendencija yra ta, kad pasaulyje daugėja žmonių, besidominčių sveikatai palankiu maitinimu, ši tema tampa vis aktualesnė, tad ir bendra situacija, tikiuosi, keistis į gerą”, – optimistiškai nuteikia gydytoja dietologė.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo visai šeimai šventėms pasigaminti pudingo su bananais – patiekalas patiks ir tėvams, ir vaikams. Galima jį sluoksniuoti ne viename dideliame inde, o atskirose stikliniuose indeliuose.

Pudingas su bananais

RECEPTAS

Patiekalui reikės:

1 puodelio cukraus;

8 didelių kiaušinių trynių;

1/4 puodelio kukurūzų krakmolo;

1/2 šaukštelio druskos;

5 puodelių pieno;

6 didelių prinokusių bananų;

4 šaukštų sviesto;

2 šaukštelių vanilės ekstrakto;

2 puodelių plakamosios grietinėlės;

2 šaukštų cukraus pudros;

mėgstamų sausainių.

Kaip gaminti:

Bananus supjaustykite plonais griežinėliais. Vieną atidėkite į šalį.

Supilkite į puodą cukrų, kiaušinių trynius, kukurūzų krakmolą ir druską, viską lengvai paplakite. Į kiaušinių mišinį supilkite pieną, įmaišykite vieną susmulkintą bananą. Tada pakaitinkite puodą ant vidutinės kaitros nuolat maišydami, kol mišinys sutirštės ir pradės burbuliuoti, apie 6-8 minutes. Tada sumažinkite kaitrą ir maišydami pavirkite dar minutę.

Ant karščiui atsparaus dubens uždėkite sietelį ir per jį supilkite pakaitintą mišinį į dubenį. Į masę įmaišykite minkštą sviestą ir vanilę.

Uždenkite pudingą plastikine maistine plėvele, prispausdami ją tiesiai prie paviršiaus, kad nesusidarytų plutelė. Atvėsinkite ir dėkite į šaldytuvą maždaug 2 valandoms.

Išplakite grietinėlę su cukraus pudra. Pasiruoškite indus, į kuriuos sluoksniuosite: įpilkite į juos keletą šaukštų pudingo iš šaldytuvo, uždėkite kelis perlaužtus sausainius, tada berkite bananų griežinėlius ir ant jų viršaus – plaktos grietinėlės kauburėlį, tada dar kartą viską susluoksniuokite, o viršų papuošti tarkuotu šokoladu arba kakavos milteliais.

Palaikykite pudingą šaldytuve, kol sustings, mažiausiai 4 valandas arba per naktį.

Skanaus!