Šylant orams vis daugiau žmonių laisvą laiką po darbų leidžia gamtoje. Iš spintos ištraukiamos lauko kepsninės, apsirengiama lengvesniais drabužiais ir pasiruošiama ilgai lauktai iškylai. Norint, kad laikas praleistas gryname ore būtų ne tik saugus ar įsimintinas, bet ir patogus, verta pasiruošti iš anksto.

Dėl šios priežasties pateikiame kelis patarimus, padėsiančius stovyklavimą gamtoje paversti ne tik smagiu, bet ir patogiu.

1. Investuokite į nedidelę stovyklavimo lovą

Jei planuojate nakvynę gryname ore, svarbi ne tik kokybiška palapinė, bet ir lova, kurioje miegosite. Nors dažnas renkasi pripučiamus čiužinius, jie ne retai yra per dideli, reikalauja papildomos įrangos kaip pompa ir naktimis subliūkšta. Dėl šios priežasties stovyklaujant ne tik prastai išsimiegate, bet galite atsibusti sušalę ir su skaudančia nugara. Puiki alternatyva pripučiamam čiužiniui gali būti sulankstomos nedidelės stovyklavimo lovos ar gultai. Kadangi tokios lovos būna kiek labiau pakeltos nuo žemės, mažėja peršalimo rizika, patogiau išsimiegate ir nereikia be reikalo vargti su pompa. Lyg to būtų maža, stovyklavimo lovos daugeliu atveju yra net pigesnės už pripučiamus čiužinius, o kokybe gerokai juos lenkia. Prie tokios lovos ar gulto tereikia miegmaišio ir išvykoje pailsėsite lyg miegotumėte savo namuose.

2. Pasirūpinkite papildoma pora kojinių

Ne paslaptis, kad ruošiantis praleisti laiką gamtoje svarbu atsižvelgti į oro sąlygas. Visgi, nepaisant oro ar net stovyklavimo trukmės, rekomenduojama į savo iškylos krepšį įsidėti papildomą kojinių porą. Pavasarėjant žemė gali būti drėgna, todėl randasi didelė tikimybė, kad jūsų kojos sušals ir sušlaps. Be to, jei planuojate būti aktyvūs, pavyzdžiui, eiti į žygį ar žaisti žaidimus, papildoma kojinių pora gali išgelbėti suprakaitavus pėdoms. Galiausiai, jei stovyklaudami žadate intensyviai sportuoti, dėvėdami dvi poras kojinių padidinsite amortizaciją, pėdos bus tvirčiau paremtos, tad kartu bus lengviau ir išvengti pūslių ar net traumų. O kadangi viena papildoma kojinių pora neužima daug vietos, tikrai nesunku bus įtalpinti ją į savo iškylos krepšį!

3. Apgalvokite, kaip pramogausite

Jei į iškyla ruošiatės kiek ilgesniam laikui, apgalvokite, kaip jį turiningai praleisite. Visada pravartu pasiimti knygą, kortas ar meškerę, tačiau retas žino, kad net ir tokie įrenginiai kaip nešiojamas projektorius gali tapti puikiu kompanionu stovyklaujant. Tereikia projektoriaus ir baterijos ir jūsų vakaras gamtoje gali pavirti patogiausiu kino teatru. Vienas tokių projektoriaus pavyzdžių galėtų būti „The Freestyle“. Jis lengvas, patogus, nešiojamas ir, svarbiausia, gali su baterija veikia iki trijų valandų, tad išvengsite rūpesčio sukdami galvą, kur stovyklavietėje rasti elektros lizdą. Nors ne dažnas sumąsto į išvyką pasiimti projektorių, jis gali jūsų vakarą paversti linksmu, romantišku, jaukiu, o jei esate siaubo kino mėgėjai – ir kraupiu! Taip pat projektorių galite naudoti ir žaidimams gryname ore surengti, pavyzdžiui, „Alias“ principu žodžius projektuoti ant sienos, kol nuo jos nusisukęs asmuo spėlioja, kas ten parašyta. Be to, minėtojo projektoriaus bateriją galite naudoti ir savo išmaniojo telefono įkrovimui, kad garantuotumėte smagiausią ir patogiausią iškylą gamtoje!

4. Nepamirškite kišeninio peilio

Kišeninis peilis stovyklaujant – būtinybė. Deja, dažnai pamirštama į iškylos krepšį įsidėti tokią smulkmeną, todėl vakaras praleidžiamas bandant visomis išgalėmis atsidaryti įpakuotą maistą ar „pjaustant“ jį šakute. Tam, kad užtikrintumėte savo patogumą išvykos metu investuokite kelis eurus į kišeninį peilį, kad šis visuomet gulėtų jūsų kelioniniame krepšyje ar automobilio stalčiuje. Prireikus, visada būsite pasiruošę. Taip pat puiki mintis su savimi vežiotis ir vieną rinkinį daugkartinių stalo įrankių. Ši smulkmena jūsų vakarienę po atviru dangumi pavers kur kas patogesne!