Tarp negaliai draugiškų sporto lyderių – Vilnius, Šiauliai ir Marijampolė

Žmonių su negalia fizinį aktyvumą skatina mobilioji programėlė „Parateam“.

Lietuvos paralimpinio komiteto projekte, skirtame padidinti negalią turinčių žmonių fizinį aktyvumą, jau dalyvauja trys ketvirtadaliai šalies savivaldybių, o regioniniai lyderiai kol kas yra Vilnius, Šiauliai ir Marijampolė. Tai rodo mobiliojoje programėlėje „Parateam“ integruotas virtualus žemėlapis, kuris jungia žmonėms su negalia prieinamus sporto infrastruktūros objektus visoje Lietuvoje.

2022 m. balandžio pabaigoje pristatytos programėlės „Parateam“ virtualiame žemėlapyje jau pasiekiama informacija apie 205 šalies sporto objektus, kurių aplinka yra draugiška negaliai.

„Vilniaus miestas ir rajonas čia pirmauja, šiai dienai programėlės vartotojai gali rasti 31 regiono sporto infrastruktūros objektą, prieinamą negalią turintiems asmenims. Sostinė didelė, ir tai nestebina.

Smagu, kad antroje vietoje su 13 objektų yra mano gimtieji Šiauliai. Nedaug atsilieka ir Marijampolė, kur galima rasti 11 negaliai draugiškų sporto infrastruktūros objektų. Be to, visam būriui regionų labai mažai trūksta iki dešimties objektų, yra konkurencija“, – sakė paralimpinio komiteto vadovas Mindaugas Bilius.

Žmonėms su negalia prieinami sporto objektai visoje šalyje žymimi specialiu lipduku su paralimpiečių simboliu gile ir užrašu „Mes draugiški negaliai“. Mindaugas Bilius ragino prie projekto jungtis ir tokius lipdukus savo pritaikytiems sporto objektams gauti šalies savivaldybes, dar nespėjusias to padaryti.

„Išsikėlėme užduotį padidinti žmonių su negalia fizinį aktyvumą, nes dabar sportuoja tik 2 iš 100 asmenų, turinčių negalią. Vienas didžiausių kliuvinių iki šiol buvo informacijos apie galimybes sportuoti trūkumas.

Pildome šią spragą ir kviečiame savivaldybes prisidėti, teikti mums informaciją apie sporto objektus, kur žmonės su negalia gali aktyviai leisti laiką, gerinti sveikatą, o gal net pradėti profesionalo karjerą.

Programėlės vartotojai gali rinktis iš 32 sporto šakų. Jų, kaip ir sporto objektų, skaičius nuolat didėja. Visi kartu mes kuriame Lietuvą, kurioje gyventi gera kiekvienam visuomenės nariui“, – sakė M. Bilius.

„Programėlės „Parateam“ vartotojai gauna ne tik daug informacijos apie tai, kur galima sportuoti, tačiau gali nuolat sekti paralimpinio sporto naujienas, ryškiausias mūsų paralimpiečių istorijas.

Kviečiame naudotis programėlės grįžtamojo ryšio forma, teikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus, į kuriuos būtinai atsižvelgsime kartu su partneriais“, – sakė paralimpinio komiteto plėtros vadovė Asta Narmontė.

Programėlė „Parateam“ jau prieinama „App Store“ ir „Google Play“ platformose.

2020 m. Lietuvos paralimpinis komitetas ir Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įsipareigojo siekti, kad šalies sporto infrastruktūra taptų labiau prienama.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Lietuvos paralimpinio komiteto inf.